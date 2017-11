Se colocará cartelería en las obras particulares

A raíz de varias denuncias de vecinos, que tenían inconvenientes en sus casas a causa de alguna obra en construcción y no sabían a quién recurrir, el municipio decidió volver a implementar la colocación de cartelería en las obras particulares, como lo indica la ley.

La Directora de Obras Particulares, María Faustina Couget, explicó que "este es un nuevo procedimiento administrativo que se había dejado de realizar hace algunos años. Por tal motivo, decidimos volver a implementarlo para que los vecinos sepan cuáles son las obras que no son clandestinas y que el Municipio está controlando. Esta cartelería se entrega solamente a las obras en construcción y a partir de este mes de noviembre. En los carteles constan los mismos datos que se requieren en el cartel obligatorio que está en el reglamento de construcción, que muchas veces los profesionales o propietarios no los cumplen".

Con la medida, buscan facilitar algunas cuestiones respecto de las obras y de los propios vecinos.

"Con esto facilitamos que la obra esté declarada. También estamos cumpliendo con algo que los ciudadanos denuncian habitualmente cuando hay una obra y no se sabe quiénes son los responsables. A veces son obras que no están declaradas y con esto no queda ninguna duda. Tuvimos muchas denuncias de la gente que se quejaba que no veía carteles en las obras, ya que dentro de los controles es una exigencia municipal y reglamentaria. De esta forma facilicitamos y le damos la respuesta al ciudadano", dijo Couget.