Ricchini presentó un proyecto que regula el uso de sistemas de retención infantil

La diputada Laura Ricchini presentó un proyecto de Ley por el que se pretende incorporar al Código de Tránsito de la provincia de Buenos Aires, la obligatoriedad del uso de los sistemas de retención infantil para transportar a menores de doce años.

La norma propuesta establece una serie de medidas de seguridad para el transporte de menores de 12 años dentro de los vehículos, buscando así protegerlos ante posibles siniestros viales.

En primer lugar, el proyecto establece la obligación de que los niños menores de 12 años sean transportados en los asientos traseros de los vehículos.

Además, establece que los mismos deben ser transportados utilizando el Sistema de Retención Infantil (SRI) que corresponda según la edad y talla, y que cumpla con los sistemas de seguridad establecidos por normas de calidad vigentes.

Sobre el proyecto de Ley, la Diputada explicó: “En Argentina no existe legislación uniforme sobre el uso de SRI. La ciudad de Buenos Aires y la ciudad Rosario cuentan con normativa adecuada, que tiende a preservar la vida de los menores y prevenir lesiones en caso de accidentes viales. Pero la provincia de Buenos Aires no tiene hoy un marco normativo en este sentido. Estudios de entidades especializadas demuestran que el uso de un SRI minimiza los daños que pueden sufrir los menores en caso de siniestros viales. En nuestro país las estadísticas son alarmantes: cada mes mueren en el país casi 50 chicos menores de 14 años como consecuencia de los accidentes viales. Muchos padres conocen los SRI aunque no conocen la importancia que tienen para salvaguardar la vida de los niños al ocasionarse un siniestro vial”.

Además, la diputada agregó que “la probabilidad de supervivencia de un ocupante se incrementa en gran medida al ir debidamente sujeto. Bebés y niños necesitan de un sistema de retención infantil adecuado para su tamaño y peso y que se pueda adaptar a las diferentes fases de su desarrollo. Esta norma que presentamos, además, encuentra fundamento en los lineamientos de Naciones Unidas en el marco del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, que invita a los países miembros a generar acciones que fortalezcan su seguridad y promover la inclusión de transporte seguro y sustentable”.

Según un informe observacional sobre el comportamiento de los conductores en Argentina, emitido por la Agencia de Seguridad Vial dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, sólo el 46% de los menores de 4 años usan sistema de retención infantil (2016).