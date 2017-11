El Concejo Deliberante aprobó un nuevo incremento en la tarifa de taxis

Ayer tuvo lugar en el Microcine del Museo Municipal la sesión ordinaria del Concejo Deliberante donde se aprobó el incremento de tarifas de taxis del orden del 12 por ciento.

Al ser consultado por Democracia, Roberto Salcedo, representante del Sindicato Conductores de Taxis manifestó que si bien la iniciativa correspondió a un grupo de propietarios de taxis, su agrupación acompañó dicho pedido, que se basa en una tabla de la Federación de Transportes de Cargas (Fadeac), pero podría ser también de acuerdo al incremento del costo de vida.

La suba de la bajada de bandera es de dos pesos, por lo que pasa de 16,50 a 18.50, y la ficha, de 1,65 a 1,85 pesos.

"Con relación a las tarifas para el año que viene -explicó el concejal Javier Prandi, presidente de la comisión de Transporte del Concejo Deliberante-, se ha cambiado el porcentaje. Es decir, para este año, el tope era el 20% y a partir de allí se aplicaba el aumento, pero al no llegar a ese porcentaje, en casi todo el año el servicio de taxis no se incrementó. Para 2018 se aplicarán dos aumentos fijos: en junio y en diciembre de acuerdo a la tabla de Fadeac y el índice de precios al consumidor".

"Con ese promedio se aplicarán a mediados de año y a fines de año los incrementos", detalló Prandi.

El concejal de Cambiemos dijo que "la tabla de Fadeac seguirá como parámetro, porque hemos encontrado un instrumento importante donde se toman once ítems, y en los últimos siete años se obtuvieron aumentos similares a los porcentajes del Indec oficial e índice de precios al consumidor del Congreso, aumentos que se vinieron aplicando en la ciudad de Junín".

En diciembre el incremento a aplicarse se calcula en aproximadamente del 6 al 7%.

En tanto, Salcedo afirmó a este diario que el grueso de los choferes sigue “con el viejo sistema de aumentos, que demostró ser mejor”, y anticipó que elevarán el pedido de incremento al Concejo en la primera sesión de 2018.

Informe

Asimismo el Concejo Deliberante declaró de interés municipal la presentación del informe estadístico 2017 del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, 14 de noviembre, a las 17, en el salón de la Democracia, Primera junta y libertad.

Entre los despachos de comisión aprobados por unanimidad figuran los siguientes temas:

- Licitación privada 67/17- Provisión del Servicio de Emergencias Médicas por accidente en vía pública, carentes y delegaciones municipales.

- Modificación de titularidad de vivienda de B° Progreso de esta ciudad.

- Licitación privada N° 72- Provisión del Servicio de Emergencias Médicas en P.N.L.G. y en eventos municipales.

- Donación a favor de Cooperadora de Bomberos de Junín.

- Solicitud informe referido a la aplicación fondos provenientes de empréstito tomado con el Banco de la provincia de Buenos Aires.

- Modificación de tarifas y del índice de la modificación de tarifas de la ordenanza N° 7044.

Por mayoría

El bloque de concejales de Cambiemos propuso el proyecto de resolución referido al acompañamiento Proyecto de Ley Reforma inc. b) Art. 104° de la Ley 20628 (Impuesto a las Ganancias), que corresponde a la coparticipación del Fondo del Conurbano. El asunto fue aprobado por mayoría, con la oposición del bloque Unidad Ciudadana.

Asuntos entrados

Asuntos entrados en la sesión de ayer:

Departamento ejecutivo: Proyecto de Ordenanza ref/ provisión de gas oil premium con despacho en surtidor para relleno sanitario – Lic. Privada Nº 80/17.

Bloque de concejales Unidad Ciudadana: proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo ampliación edilicia y carga horaria sala sanitaria en Barrio San Antonio; proyecto de ordenanza declarando de interés municipal los corsos libres y gratuitos a realizarse los días 27 de enero y 17 de febrero de 2018, en nuestra ciudad.

Bloque de concejales del Frente Renovador: Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. informe sobre proyecto de bicisendas y el estado del mismo.