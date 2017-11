La ciudad se prepara para el Pre Cosquín

Los próximos 18, 19 y 20 de noviembre Junín volverá a ser sede del Pre Cosquín, un certamen en el que participan destacados artistas de distintas ciudades del país y cuyos ganadores obtienen el pase al festival de folclore más importante de la Argentina.

La actividad es organizada por la dirección de Turismo y Cultura del Gobierno de Junín, a cargo de Luis Bortolato, y coordinada por el director artístico, Agustín Albarello.

"Para la ciudad es un verdadero orgullo ser sede de este evento que vincula la danza, la música y el canto relacionado con nuestra tierra y que es seguramente el más importante de la Argentina", afirmó Bortolato.

"Estamos muy contentos, porque hay inscriptos de distintos lugares de la Argentina, de muchísimos lugares de la provincia de Buenos Aires y va a ser un espectáculo digno de ser visto", agregó, y detalló: "El sábado y el domingo se hará la parte de música y canto en la plaza Veteranos de Malvinas y el lunes 20, la parte de danza en el teatro de La Ranchería. Así que los esperamos a todos, como siempre, con entrada libre y gratuita".

El funcionario municipal destacó el movimiento turístico que la actividad generará en la ciudad y dijo: "Realmente el nivel artístico que se genera año tras año es de primer nivel y, además, para todos los visitantes que vienen un fin de semana largo a Junín, tener la posibilidad de disfrutar de un espectáculo de esta jerarquía es realmente fantástico".

Por su parte, Albarello expresó: "En la parte de música, todavía quedan algunos lugares para inscribirse, no muchos, pero estamos todavía invitando a la gente, sobre todo a los músicos de Junín y la Región, a que se inscriban. Y en la parte de danza seguimos anotando, pero en calidad de suplentes, porque como es un sólo día, no nos van a dar los tiempos. Ya hay cuatro ballets que vienen de afuera, 16 parejas de danza y 7 u 8 solistas de malambo".

"Desde que pensamos en traer la sede a Junín, la idea fue que los artistas de Junín y la zona tengan un lugar para clasificar, con la idea de ir a Cosquín en enero y que no tengan que viajar a otras ciudades para competir. Eso también le abrió la posibilidad a la gente de afuera que compite en otras sedes y que por ahí no son ganadores y también vienen a competir a nuestra ciudad", agregó.

"Como decía Luis, esto genera un gran movimiento de gente que por ahí no conocía la ciudad y viene a recorrerla. El año pasado hubo dos ganadores que venían de Mar del Plata y que este año vuelven porque les encantó la ciudad y se los trató muy bien", finalizó.

Para inscribirse, los interesados pueden ingresar a precosquinjunin.com.ar