Pablo Petrecca: “Vamos a firmar un convenio de un plan de 50 viviendas”

¿Cómo vienen los proyectos de obras públicas?

Las obras públicas han sido un bastión en la gestión de Cambiemos a nivel nacional, provincial y municipal. Estamos transitando una etapa en nuestra ciudad que es histórica con obras como la del relleno sanitario y otras de mucho tiempo que no teníamos. Esto se debe a un gran trabajo en equipo entre el Municipio, Provincia y Nación, pero esto implica una gran responsabilidad de cada actor. Se ha criticado, se ha dicho mucho sobre todo con el tema del endeudamiento, pero el endeudamiento tiene que ver con esto que son obras que van a durar por mucho tiempo y es injusto que lo pague durante un tiempo una generación actual, pero es una obra que tiene que financiarse con fondos externos. Por supuesto que Junín va a seguir en una misma línea y no sabemos si va a estar el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) que fue un fondo importante que todos los Municipios han utilizado.

¿Se debatió sobre la eliminación del Fondo de Infraestructura Municipal?

Acá es importante trabajar en equipo independientemente del color político del gobierno porque Junín ha sido un ejemplo. Los municipios hemos tenido obra pública que hemos decidido los intendentes. Pero después cuando hay una situación como por ejemplo las inundaciones, la culpa es siempre de la Provincia y había obras que no se habían realizado durante mucho tiempo. Veo muy bien que en definitiva la provincia de Buenos Aires invierta fondos que son para los bonaerenses y para cada municipio en materia hidráulica que hacía años que no se realizaban. Lamentablemente, los juninenses, al igual que otros distritos hemos sido afectados en cuanto a obra pública. Ahora se está haciendo para evitar inundaciones y el daño que eso genera. Esto no quiere decir que no se sigan haciendo obras, ya que no hemos realizado el 100%, por lo que el próximo año vamos a ejecutar con el resto de los 134 municipios parte de esos fondos entregados. Hay obra pública para el año que viene y está a la vista que sigue avanzando. Haya fin o no, no voy a ser un intendente quieto y hoy voy a tener una reunión con el ministro de Infraestructura en la que vamos a plantear las obras que hacen falta en Junín para que sean incluidas. Hay que recordar que Junín ha firmado convenios por 202 millones de pesos para 2017 y para obras que se van a ejecutar en 2018. Por nombrar solo un convenio, tenemos la obra de cloaca y agua por 35 millones de pesos, que la estamos ejecutado y beneficiarán a los barrios Güemes, La Merced, Los Almendros, Ricardo Rojas, Emilio Mitre y también el desafío de Villa del Parque. No hay que dejar de lado la responsabilidad fiscal, ya que no implica que por el hecho de estar alineado haya fondos porque sí, sino que implica hacer los deberes y las cuentas bien. Si somos un municipio ordenado por supuesto vamos a recibir obras.



¿Cuál sería la obra que hace falta en Junín?

Las obras se están ejecutando como hoy tenemos la del relleno sanitario, la del desagüe pluvial del barrio Norte que va a llevar dos años más, la del desagüe y la obra de hábitat del Cuadrante Noroeste. Creo que son trascendentales, que cambian la calidad de vida de los vecinos. Ni hablar de la avenida Circunvalación donde ahora arranca la segunda etapa del Camino al Parque Natural Laguna de Gómez. Está el desafío y el sueño de seguir interviniendo para lograr la integración de la ciudad por medio de romper la barrera del ferrocarril, siempre teniendo en cuenta y trabajando para que la parte ferroviaria en nuestra ciudad siga estando como primer eje. Hay otras obras menores, también, que tienen que ver con más trabajos de agua y cloaca en otros barrios. Me he comprometido y lo sigo manteniendo, de llegar al 100% del servicio a todo el partido de Junín, ya que hay mucho por hacer en los pueblos también. Tenemos pendiente proyectos en Morse y Agustín Roca en materia de cloacas y la planta depuradora. Hay mucho que resolver en el Parque Natural Laguna de Gómez y uno de los desafíos es el tema del espigón. Hay un nuevo hábitat que también estaremos gestionando y son muchas cosas que planteamos arriba de la mesa. Tenemos un equipo de trabajo en Obras Públicas que está permanentemente planificando como es el caso de dónde haremos el próximo hábitat pensando en el Junín de acá a cinco años. Nos llena de orgullo contar con un equipo que está pensando en un Junín de futuro y alineado a los objetivos de desarrollos sostenibles de las Naciones Unidas y solucionando los problemas de los vecinos de nuestra ciudad.



¿Dónde se realizará la construcción de viviendas?

Es un eje fundamental por el cual en silencio hemos trabajado durante todo este año. De hecho los que nos escuchan sabrán que cada vez que me preguntan por la calle o Facebook, siempre digo que nos den un tiempito más porque estamos ordenando. Lamentablemente nos encontramos con una situación, y esto no es para retroceder la realidad, que no contábamos con un banco de tierra y es fundamental para hacer un plan de vivienda, tener el suelo. El Municipio no cuenta con un banco de tierra, estamos de a poco ordenando y es fundamental aquí que la parte privada sea un actor protagónico. Hay mucho terreno baldío en el casco urbano y el mensaje va a ser claro para que lo loteen para hacer viviendas y si no tendrán unas tasas más altas porque hay necesidades de mucha vivienda. Es importante que el privado entienda que tiene que ser parte protagónico de esto ya que hay muchos proyectos de inversión público-privado y ahí está la clave. No contamos, como Municipio, con un banco de tierras, pero podemos ir adquiriendo por distintos emprendimientos con la ley de hábitat, de hacernos de terrenos que son chicos y pocos. Lo que buscamos es un plan masivo de 50 viviendas por lo que es fundamental la participación privada y aprovecho este mensaje para que los dueños de lotes también se acerquen al Municipio porque queremos trabajar con ellos. Más allá de eso que es un proyecto a mediano plazo, tenemos pronto a firmar un convenio que tiene que ver con la titularidad de un plan próximo de 50 casas en Junín, que se ejecutará el próximo año. Hemos trabajado en silencio en poder conseguir lotes, porque es fundamental para cualquier plan de vivienda contar con tierra, y es fundamental la participación del privado.

¿De qué se habló en la reunión con intendentes, legisladores y funcionarios de Cambiemos?

La Gobernadora primero nos agradeció a todos que somos un gran equipo, que es un orgullo para los que somos parte de Cambiemos. El objetivo de la reunión fue ver cómo trabajamos en equipo, desde el Presidente hasta el último militante, todos trabajando en el mismo sentido con esta premisa de hacer y estar. Realizar las obras importantes como la del relleno sanitario, pero estar como político cerca de la gente escuchando y dando respuestas, creo que es el mayor plus. María Eugenia nos agradeció por el gran trabajo en equipo que hicimos todos que fue muy intenso; nos dijo que disfrutemos un poco de este triunfo de la sociedad que ha dicho basta de corrupción trabajando con transparencia y cerca de la gente. Además nos pidió que la elección no es un cheque en blanco y esto es mayor responsabilidad para nosotros. Hicimos mucho y hay mucho por hacer, ya que hay muchos vecinos que aún no les llegó el cambio, por lo que tenemos que ir y charlar con ellos para ver de qué forma podemos llevar las políticas públicas del estado. Fue una arenga y nos pidió seguir con este rumbo porque aún hay mucho por hacer.