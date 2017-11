Se realizó un taller para potenciar el comercio exterior desde Junín

La dirección de Relaciones Internacionales del Gobierno de Junín, a cargo de Celeste Casella, llevó adelante una nueva capacitación destinada a profesionales, empresarios y emprendedores que buscan insertarse en el mercado internacional.

En esta oportunidad, la jornada giró en torno a las estrategias de marca, diseño y estuvo a cargo de Sebastián Guerrini, diseñador y doctor en Comunicación y Estudios de la Imagen y especialista en branding internacional.

"El taller me pareció fantástico, tanto para las empresas que ya están exportando, como para las que vayan a hacerlo en el futuro y para los profesionales, para que puedan estar a la altura de los requerimientos que las mismas empresas soliciten", afirmó Casella.

Por su parte, Guerrini indicó: "La comunicación es la madre de todo lo que permite el intercambio de objetos. Cualquier empresa que no maneje la comunicación se queda afuera de la posibilidad de vincularse bien".

"Hay que entender que el diseño es la inversión más económica en términos de innovación. Innovar en tecnología implica costos, pero el diseño es un acto proyectual y no implica una gran erogación, sino una capacidad de cambiar cómo vas a ser visto por los distintos mercados”, finalizó.