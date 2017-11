El Hospital gasta más de un millón de pesos por mes en atender accidentados

Entre septiembre y octubre últimos, en el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro” (HIGA) fueron atendidas 302 personas víctimas de accidentes en la vía pública. El dato da cuenta de que las dificultades para bajar cifra de lesionados dentro del tránsito juninense, puesto que el promedio de cinco atenciones por día en este rubro se mantiene incólume dentro del centro sanitario local desde hace mucho tiempo.

Si las consecuencias sanitarias y sociales de esta situación ya resultan alarmantes de por sí, a eso hay que agregarle el factor económico de esta problemática que, de acuerdo a las estimaciones de las autoridades del HIGA, implica un gasto para el nosocomio de más de un millón de pesos por mes solamente para la atención de los accidentados, sin contar, por supuesto, los honorarios médicos.

“Toda esta plata, que es de todos nosotros, de los contribuyentes, se destina a resolver patologías que se podrían evitar”, señala a Democracia la doctora Alicia Ramallo, directora del hospital.

En consecuencia, está claro que el costo económico de los accidentes es el menos importante, pero el hecho poner a la luz estas cifras apunta a la prevención y, además, permite ver cuántas otras cosas se podrían hacer dentro de la Salud Pública si se tuviera un comportamiento más responsable en el tránsito local.

Más de un millón

Las autoridades del “Abraham Piñeyro” señalan que todos los heridos por accidentes de tránsito que ingresen por la Emergencia, aun los más leves, le cuestan al hospital no menos de 2.500 pesos cada uno, ya que se les hacen las primeras curaciones, placas y algunos estudios básicos y de rutina que implican este costo.

No obstante, en muchos casos las consecuencias para el accidentado son mayores. Cuando hay un traumatismo de cráneo o pérdida de conocimiento, la atención requiere de otro tipo de estudios, como una tomografía, una evaluación neurológica, y la mantención del paciente en observación durante 48 horas, lo que no baja de los $ 7.500.

Una escala superior dentro de la gravedad de los accidentados incluye a los que deben ser derivados a Terapia Intensiva, en donde pueden estar alrededor de una semana, aunque hay casos en los que se requiere muchísimo más tiempo en este lugar. “Una cosa son dos días de terapia y otra son dos o tres meses, como a veces sucede”, resume la doctora Ramallo, quien estima que el costo diario de un paciente en esa área en más de $ 10.000. Allí se incluyen desde tomografías seriadas para un paciente con traumatismos graves, hasta el uso del respirador y la provisión de antibióticos, líquidos para estabilizar y otros medicamentos. En consecuencia, no es extraordinario una erogación de cien mil pesos o más en alguien que llega a Terapia.

Esto se incrementa aún más si hay que hacer una intervención quirúrgica, donde los valores pueden ser muy elevados. La operación más simple puede tener un costo de unos $ 4.000, pero también hay intervenciones por quebraduras, colocación de clavos y placas, y hasta neurocirugías de alta complejidad, cuyo valor se expresa en cifras de cinco ceros.

En base a estos números se puede evaluar el gasto mensual que le insume la accidentología al HIGA. Si el 10% de las 150 víctimas que llegan a este lugar por mes producto de choques y siniestros viales pasa por la Terapia Intensiva –lo que es una estimación razonable–, con un promedio de cinco días de permanencia en el área, a $ 10.000 de gasto por día, sólo en ese rubro se erogaron 750.000 pesos.

Continuando con cálculos prudentes, se puede estimar que a otro 10% se le deben realizar estudios importantes y mantenerlos en observación, aunque sin llegar a la Terapia Intensiva, lo que implican otros $ 112.500.

Y por el 80% restante, que pasó solamente por la Emergencia, se debieron desembolsar $ 300.000. Lo que da un total de $ 1.162.000 por mes.

De acuerdo al sistema que rige en nuestra ciudad, todos los accidentados en la vía pública son llevados al hospital. Si el paciente pide ser trasladado a una institución privada, se hace, pero siempre es el HIGA el que lo atiende al principio, el momento más crítico y el que también insume mayores gastos. “Las primeras horas son las más costosas –explica Ramallo– porque hay que hacer todo, los primeros estudios, las primeras curaciones, que vaya a quirófano o a terapia, y recién después aparece la derivación, cuando lo pide el familiar, pero para eso ya hicimos ese primer circuito que suele ser lo más caro”.

Otros gastos

Hay que considerar más ítems que hacen que los egresos vinculados a los pacientes accidentados sean aún mayores. Por ejemplo, en los casos en los que hay intervenciones quirúrgicas y su posterior recuperación. Ramallo cuenta que “hay fracturas con desplazamientos, o con desprendimientos óseos, que llevan a una cirugía y que requieren elementos de ortopedia, como placas o clavos, que son muy costosos, y a eso hay que sumarle el proceso de rehabilitación y puede ser una nueva intervención para sacarle lo que se le puso. Los clavos y placas pueden salir ocho o diez mil pesos, más la anestesia, los medicamentos, los analgésicos, quirófano y demás”. Solamente en el último mes se realizaron tres de estas cirugías.

Por otra parte, hay que incluir en este tema a los pacientes que llegan de otras localidades. “Este es un hospital interzonal, es decir que somos de derivación en toda una amplia región por lo que recibimos de diferentes ciudades, entonces también pueden entrar en el mismo día a la Terapia pacientes provenientes de Junín y de otros lugares”, puntualiza la directora del HIGA.

Además, están los gastos de hotelería, lavandería, mantenimiento, comida. Ramallo indica que “a veces, para traccionarlo antes de una operación, el paciente tiene que quedarse dos semanas en la habitación”, tiempo en el que hay que alimentarlo, cambiarle regularmente la ropa de cama y lavarla, higienizar la habitación con productos específicos más la provisión de suero, antibióticos, calmantes, además de los gastos de electricidad y gas. “¿Cuánto cobra un hotel mediano por día que solamente da desayuno?”, se pregunta la máxima autoridad del hospital, haciendo una comparación con estas erogaciones que debe hacer el nosocomio.

Más jóvenes

“Lo que más duele es que muchos son pacientes jóvenes, chicos de quince o veinte años, es increíble que suceda esto cuando estamos todo el día machacando en el tema”, desliza la doctora Ramallo.

Las estadísticas lo muestran de manera patente. De los últimos 302 accidentados que ingresaron durante septiembre y octubre al HIGA, 132 fueron jóvenes de entre 14 y 25 años, es decir, un 43,7%. Otros 82 ingresos (27,1%) correspondieron a personas de entre 26 y 39 años. Es decir que más del 70 por ciento de las víctimas de siniestros viales que se atendieron en el hospital en los últimos dos meses fueron jóvenes de entre 14 y 39 años.

En tanto, un 10,3% eran chicos de hasta 13 años, otro 13,9% tenían entre 40 y 60 años, y el 5% restante eran mayores de 60.

Evitables

La doctora Ramallo sostiene que la gravedad de este es que “la mayoría de los accidentes serían evitables”. Y profundiza: “Cualquiera puede caerse de una moto, se puede patinar con agua, con la escarcha en el invierno, o si se cruza un perro, pero si el conductor va con el casco puesto correctamente evita muchísimas posibles consecuencias. Aún en los eventos más sencillos los efectos pueden ser complicados, hay que hacer tomografías, ser visto por un neurocirujano y hasta entrar a la terapia intensiva. La mayoría de los accidentes mortales de este año fueron de gente sin casco”.

Por tal motivo, la directora del HIGA considera que “los padres van a tener que rever situaciones familiares”, y hace un pedido concreto: “Basta de comprarle motos a chicos de catorce o quince años, y los que las tienen deben usar casco siempre”.