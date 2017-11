La prevención en la casa

La directora del hospital considera que la prevención tiene que reforzarse en la familia: “Debe empezar en la casa. Nosotros podemos hacer la mejor campaña de concientización pero si los padres le regalan una moto a un chico de 14 años, lo que se pueda hacer no sirve de nada. Los adultos deben decir que no a sus hijos menores. Y también tiene que ayudar la escuela. Después aparece el municipio, el hospital o los medios de comunicación, porque si falla las dos primeras, que son la familia y la escuela, no vamos a tener éxito”.