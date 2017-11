Beligni adelantó que habrá más inversión en obras, seguridad y asistencia social

Martín Beligni, secretario general de la municipalidad de Junín destacó que luego de las elecciones y el resultado obtenido, lo que sigue es una “profundización del camino y mucha más responsabilidad”.

El funcionario destacó que habrá más inversión en obra pública, seguridad y asistencia social, sin dejar de lado el medioambiente y la implementación del transporte público.

Asimismo, se refirió a la denuncia contra Walter Ledesma, quien se desempeñaba como director de Inspección General y por la cual fue removido de su cargo.

“No es una decisión fácil pero lógicamente hay alertas que nos hacen permanecer atentos y una vez que llegan hay que ver de qué manera se está gestionando y tomar una decisión. No ha sido fácil. Era parte del equipo, ingresó con nosotros, ahora está en la justicia y es la justicia la que tiene que hablar así que soy prudente en ese aspecto”, indicó Beligni.

Además resaltó que el municipio de Junín sea “de datos abiertos” y posea sistema informatizado.

“Es algo que encontramos de la gestión anterior y queremos mejorarlo. En ese sentido se creó la Secretaría de Gestión y Modernización y desde esa área se ha buscado mejorar muchos aspectos no solo lo externo sino desde lo interno”.

Ejes del presupuesto

Se aguarda la presentación del presupuesto en breve y sobre tal cuestión, el secretario General destacó las áreas que se van a reforzar.

“Hay que resaltar la obra pública, pero creo que lo más importante es lo social. La realidad que se ha encontrado en diciembre de 2015 tanto a nivel nacional como local ha hecho que a nivel nacional se diera la mayor inversión de la historia en lo que es ayuda social y acompañamiento social para los vecinos . Además, el área de Desarrollo Social y Educación ha venido haciendo un gran trabajo en ese aspecto”, destacó.

Consultado sobre la pobreza y el aumento de la asistencia social en nuestro país, el funcionario manifestó que, “se sinceraron las estadísticas y los índices que existían pero no se decían. Sigue habiendo un 30% de pobreza, sigue habiendo muchas trabas administrativas para aquel que quiere producir, sigue habiendo un gran nivel impositivo para los empresarios. Y todo eso hay que ponerlo sobre la mesa, sincerarlo, hablar, más allá de las diferencias políticas que pueda haber con otros partidos. Tiene que haber un norte que nos nuclee a todos”.

De cara al 2018 los aspectos a potenciar según Beligni, incluyen “la obra pública, lo que es la parte social, seguridad, temas que la gente nos ha pedido que hagamos hincapié para mejorar esos aspectos. Nos gusta trabajar en ejes de gestión”.

El medioambiente no queda fuera de las temáticas de trabajo y en ese sentido dijo: “nos parece que tiene que jugar un rol preponderante y no se trata solo de separar en bolsitas la basura, si no que es hablar del relleno sanitario, transporte público, la conectividad, la movilidad”.

Especialmente sobre transporte público destacó el comienzo de las obras de infraestructura y los arreglos en la vía pública para los refugios que se empezaron a construir.

“Se sigue hablando con la empresa. Hay más de una empresa interesada y hay una puntualmente con la que se está trabajando muy bien”.