En los primeros diez meses del año, la venta de motos creció un 38% en Junín

La venta de motos en Junín es un fenómeno imparable. De hecho, en los primeros diez meses de este año las comercializaciones de estos vehículos ágiles y económicos crecieron un 38 por ciento en comparación con el mismo período de 2016, al pasar de 2243 a 3095 unidades cero kilómetro.

O sea que entre enero y octubre de este año se vendieron 852 motos más que en el mismo lapso de 2016, según las estadísticas de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (Dnrpa).

Sólo en octubre último se inscribieron 349 rodados de este tipo entre los dos registros (el 1 y el 2) que existen en nuestra ciudad.

Los especialistas y referentes de las distintas concesionarias de venta de motos juninenses coincidieron en que las facilidades de pago y los créditos vigentes, sumado a que se trata de rodados ágiles y económicos en cuanto al mantenimiento, impulsan el fenómeno.

Según cálculos extraoficiales –ya que por el momento no existen cifras gubernamentales (la provincia de Buenos Aires inició la labor de comenzar a elaborar estadísticas del tránsito, pero esto demandará varios meses hasta contar con los primeros resultados)- en Junín hay unas 50 mil motos, a razón de una cada dos habitantes. Y es más, en muchos hogares hay más de dos o tres motos.

Una situación que se ve agravada y potenciada por la falta de transporte público que aqueja a los ciudadanos juninenses desde hace varias décadas.

En cómodas cuotas

Luciano Ares, gerente de marketing de Naldo, afirmó a este diario: “Nosotros hoy tenemos un plan de 30 cuotas con crédito personal y pagando la primera cuota ya se hace la entrega de la moto. Tenés motos que las cuotas arrancan en 900 pesos y poco menos también. Se entregan patentadas y con casco”.

Y agregó: “La venta de motos ha crecido muchísimo en el último año y viene muy bien, mejor que el año pasado, que también fue un buen año. La venta de estos rodados está dentro del top 5 de productos vendidos”.

“La gente aprovecha las oportunidades para cambiar la moto. Nosotros, ahora con el tema de Motobike hemos incorporado nuevas marcas, más accesorios y equipamiento con lo cual notamos que hay una mayor demanda de gente buscando, tomándonos como referente de motos acá en Junín. Además tenemos un taller mecánico”, señaló.

“Con este nuevo sistema, tanto en motos como en bicicletas, hemos logrado incorporar más cantidades de marcas y modelos. Hay motos de mayor cilindrada como la Suzuki y Benelli. Lo que se vende más es la cilindrada 110 porque es más lo que busca la gente para ir a trabajar y moverse. Se vende mucho y me parece que hay mercado para todo, ya que en lo que es bicicleta estamos creciendo muchísimo y han aumentado las ventas”, afirmó.

En tanto, Eduardo Linguido (Linguido Motos) afirmó a Democracia que “la venta de motos en realidad está bien. Se trabaja bastante por el tema de los créditos UVA que dieron los bancos”.

“Somos los únicos que tenemos motos eléctricas entonces y estamos teniendo muchas ventas de estos nuevos modelos. Rondan entre los 24 mil y 45 mil pesos, no llevan patentamiento, no se necesita carnet para circular y el único requisito es el seguro contra tercero obligatorio y casco. Cualquier motocicleta eléctrica tiene autonomía de 30 kilómetros para arriba dependiendo la batería y el amperaje”, dijo.

“Las motos con motores a explosión se entregan patentadas y con casco por reglamentación. Pero hay gente que viene con el casco a comprar y no le voy a cobrar otro. El tema pasa para que en la calle se controle, ya que yo no puedo salir a controlar si el tipo lo usa o no por más que le des diez cascos. Yo le decía a la Municipalidad qué solucionamos con este sistema y me decía que tenemos la obligación de darlo”, dijo.

“Yo vendo la moto, si el casco lo quiere o no lo quiere es problema de cada uno ya que yo no lo puedo obligar. La lógica sería darles el casco y cobrárselo con la moto”, señaló.

En paralelo a esta tendencia comercial, hay quienes cambian el auto por la moto por una cuestión de costos. “Eso hace bastante que pasa. La gente que se mueve más en el orden local, en la ciudad, ni hablar, cambia el auto por la moto. Hoy mover un automóvil tiene un costo fijo muy elevado. Calculá que una persona que se mueve en moto en Junín con 3 ó 4 litros de nafta anda toda la semana. Es otra cosa totalmente distinta, mucho más económica, un neumático vale más barato y es otra cosa”, dijo Linguido.

También creció en el país

El patentamiento de motos aumentó en octubre último un 55,6% respecto del mismo período en 2016, y este año "se encamina a ser el segundo mejor de la actividad", indicó la división Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

"En octubre se patentaron 66.468 unidades, lo que significa un incremento del 55,6% en la comparación interanual ya que en el mismo mes del año pasado se habían registrado 42.711", detalló.

Destacó que "el acumulado ya alcanzó un total de 563.505 motos patentadas" y pronosticó que el año "se encamina a ser el segundo mejor de la actividad".

"Si la comparación es contra su antecesor mes de este año, se observa que el crecimiento llega al 7,9% ya que en septiembre se habían registrado 61.586 motos", subrayó.

El presidente de la División Motovehículos de Acara, Gustavo Bassi, consideró: "El mercado nos sigue dando buenas noticias". "Octubre volvió a tener un salto grande de crecimiento interanual que supera el 55%, algo asombroso que refleja cómo los consumidores visualizan que es un buen momento para adquirir un motovehículo, ya sea porque cree que las condiciones económicas son positivas y se van a mantener o porque quiere y necesita optimizar su movilidad y disponer de mayor tiempo libre", evaluó.

En se sentido, destacó: "Creemos que este ritmo se va a mantener y seguramente estaremos completando un 2017 cercano a las 670.000 unidades, lo que será el segundo mejor año de la historia".

"En 2016 apenas superamos los 475.000 patentamientos lo que habla del enorme crecimiento experimentado", consideró.

Sin embargo, aclaró: "El crecimiento tiene que ser proporcional en la red de comercialización, con concesionarias que brinden servicios integrales para el asesoramiento, registro, mantenimiento y garanticen la formalidad de nuestra actividad, en eso estamos trabajando fuertemente en estos meses".