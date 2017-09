Meoni: “Estamos frente a un gobierno insensible”

CENA CON FISCALES DE 1PAÍS

El candidato a senador por la Cuarta Sección electoral de 1País Mario Meoni encabezó una cena con fiscales del espacio, donde le restó dramatismo a los números de las PASO y sostuvo: “Estamos en un grupo político porque defendemos políticas públicas, ideas, propuestas, intereses de los vecinos, posiciones en el Concejo Deliberante, en la Legislatura, y eso no tiene un límite o un resultado, son acciones permanentes”

“Tenemos la tranquilidad de poder poner la cara frente a los vecinos. Por más calumnias que nos hagan, no hay lodo que pueda ensuciar cuando uno está limpio”, afirmó.

En el plano local, afirmó: “Tendrían que pensar en una ciudad más grande, más impulsora, que le de trabajo a la gente, que radique fábricas, que genere producción, que vuelva a tener espectáculos reales, no espectáculos producidos por gente que genera ingresos. Los espectáculos de este fin de semana nos cuestan muchos millones de pesos a todos los bonaerenses, a lo mejor vamos al hospital y no tenemos una cama en condiciones”.

Y añadió: “A todos nos cuesta llegar a fin de mes, poder pagar las facturas de gas y luz, todos los que estamos acá somos trabajadores, vivimos de lo que generamos cada mes y se hace difícil, lamentablemente creo que esta situación no va a cambiar, porque estamos frente a un gobierno que es insensible, y que piensa en la lógica del derrame, y en la lógica del poder para servirse”.