Javier Tizado: “Apostamos a la planificación industrial de los municipios”

PRODUCCIÓN

En el marco de una reunión con industriales locales para conocer sus realidades, proyectos e informarlos sobre las herramientas que brinda el gobierno provincial y municipal, el ministro de Producción de la provincia, recientemente puesto en funciones, Javier Tizado visitó la ciudad en una intensa jornada compartida con el intendente, Pablo Petrecca.

En la Sociedad Comercio e Industria de Junín, el ministro Tizado, Petrecca y el presidente de la institución, Diego Ruiz, dialogaron con más de 60 empresarios y emprendedores de la Región que plantearon sus necesidades y fueron asesorados por profesionales del Ministerio.

El titular de la cartera de producción bonaerense destacó la “importancia” de “recorrer el territorio, como nos pide la Gobernadora”.

“Nosotros hemos implementado un programa que se denomina ‘Producción en tu Municipio’, que tiende a que nuestros equipos bajen a los municipios a escuchar y ofrecer herramientas", indicó.

Luego de su recorrido, Tizado visitó nuestro medio y dialogó en exclusiva sobre el camino planteado, abordando distintas cuestiones.

-¿Cuál es el plan de trabajo trazado desde el Ministerio sobre industria, Pymes, emprendedurismo?

-La verdad que con mucho entusiasmo. La provincia de Buenos Aires representa el 40% del producto bruto de la nación así que tiene mucha importancia en términos industriales y de pequeñas y medianas empresas. Creo que lo fundamental es identificar los problemas que tienen las Pymes y tratar de acercar las soluciones que estén a la mano de los funcionarios.

Hoy vemos que por ejemplo, con respecto al financiamiento hay muchísimas líneas de los bancos públicos, que son desconocidos por los empresarios, con tazas muy favorables. Esto tiene que ver con una política de la provincia de Buenos Aires, de promoción al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

A nivel provincia, apostamos a la planificación industrial de los municipios y Junín está trabajando bien, quiere ampliar. Es una buena señal, porque la idea de tener las casas de familias con las empresas juntas no es una buena idea porque ahí uno lo que hace es romper la calle a los vecinos, sacarles el agua, los servicios básicos, entonces apostar a los agrupamientos industriales y sobre todo a potenciarlos es una buena idea y ahí va a estar el apoyo de la provincia.

Finalmente estuve viendo lo que tiene que ver con apostar al apoyo logístico. En ese sentido, en Junín se está trabajando bien tanto con la Ruta 7 como con la Ruta 188, con las obras del gobierno nacional, pero a nosotros desde la provincia nos toca fortalecer todo lo que tiene que ver con los puertos. El puerto de San Nicolás, como una alternativa viable tanto para la importación de materia prima como la exportación de productos finales que estamos buscando una vuelta de rosca para hacerlos más competitivos y operativos. Hay que revertir con inversión el atraso que tiene el puerto.

Trabajamos mucho en provincia, nación y municipio. Parece que ahí hay un programa que se está aplicando de las Casas de la producción, una forma inmediata de llegar a los empresarios locales con herramientas que se desconocen. Como la Ley Pyme, que otorga beneficios fiscales, crediticios que son muy importantes. Está la Ley de Emprendedores también y por primera vez en la ciudad de Buenos Aires constituir una sociedad tarda un día y es por internet.

Son importantes las estadísticas y más aún ahora que vemos que hay un repunte, es importante tenerlas en cuenta. Pero yo creo que es importante tener el feeling de la economía real, que es el que manifiestan los empresarios, de esta manera podemos darnos cuenta si el número llega o no a la gente. En el caso de Junín, me llevo una muy buena impresión, por esto de pensar en crecer.

-¿Cómo se resuelve la presión impositiva a las Pymes?

-Hubo medidas que aliviaron la carga impositiva de las pymes, ahora es un tema un poco más amplio y tiene que ver tal vez con una reforma impositiva que sí sé que está trabajando en eso el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y aunque no tengo detalles, mi sensación es que va a ser gradual.

Claramente, por el tema que tenemos del déficit fiscal, uno lo que hace es en forma responsable tratar de bajar el gasto público sin afectar las cuestiones de asistencia social.

Va a ser paulatino el descenso de la presión fiscal y lo que me parece clave para el éxito del programa es el acuerdo fiscal con las provincias, y a nivel provincial ,el acuerdo fiscal con el municipio porque si no sucede que se baja la presión impositiva desde la provincia pero un municipio sube las tasas y el efecto para el empresario termina siendo nulo.

-¿Cómo impactó al sector el plan de obras del gobierno?

-Muy positivamente. El gobierno de María Eugenia Vidal está invirtiendo 35 mil millones de pesos en obras que nunca se han hecho en la provincia de Buenos Aires y eso genera que por ejemplo en la zona de Tandil y Olavarría nos estemos quedando sin piedra. Las cementeras están a full, se han dinamizado las ventas de ladrillos, cerámicos, la venta de cal, y eso en cierta forma ha permitido que la industria se empiece a recuperar y empiece a generar más mano de obra.

Que haya bajado la inflación, que sea la menor en siete años es importante porque posibilita una desaceleración de la caída del consumo que está empezando a repuntar.

-¿Ve que se da un traslado de industrias al interior de la Provincia?

-Me preocupa la convivencia entre la industria y la vivienda porque no son muy compatibles y tiene que ver con un desarrollo industrial no planificado que tuvo el conurbano. Nuestro gobierno está decidido a ordenarlo y es cierto que se ve con buenos ojos que el ámbito industrial empiece a ir al interior porque también lo que hace es dar mayor empleo de calidad a las zonas rurales y un mayor desarrollo económico. Aún así somos muy respetuosos de la planificación urbana e industrial y rural que tiene cada municipio en particular.

Estoy viendo que los intendentes quieren tener su propio parque industrial y es una forma inteligente de hacer las cosas, ordenada y respetenado el medio ambiente, y a su vez le da facilidades a los industriales.

-¿De qué se trata el plan BA Innova que ahora lanza su segunda convocatoria?

-Es un plan que apunta a un segmento del mercado que yo todavía no lo veo muy tomado por bancos y tiene que ver con gente que muchas veces no tiene acceso a las entidades financieras. A través de este programa con una tasa muy baja, del 6%, creo que la más baja de toda la nación y con un tope por proyectos que es de 400 mil pesos, se van identificando cuáles son los proyectos de emprendedores que nosotros vemos que tienen un rasgo innovador y que desde el estado podemos apoyar.

Hubo dos proyectos en Junín, uno fue aprobado, el otro no se pudo por cuestión de presupuesto, pero quedan automáticamente calificados para la segunda versión del Innova 2017/18. Actualmente hasta el 10 de octubre hay tiempo de inscribirse.

Es un programa muy accesible. Es una política productiva con inclusión social porque va a un sector de la población que muchas veces no tiene la posibilidad de pedir un crédito en un banco o para financiarse de alguna forma.