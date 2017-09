Con buena asistencia de público quedó inaugurada la Feria del Libro de Junín

FIESTA DE LA LECTURA

Con el tradicional corte de cintas por parte del intendente Pablo Petrecca y un recorrido por la feria y cada uno de los stands de libros de las diferentes editoriales y librerías locales quedó inaugurada la XIII Feria del Libro denominada en esta edición “La magia de las palabras” en homenaje a los cincuenta años de la novela de Gabriel García Márquez “Cien años de soledad”.

El intendente se mostró satisfecho y destacó la organización de la feria que tiene programado dentro de sus actividades la presentación de libros, mesas de diálogos, disertaciones y distintos homenajes a personajes de la talla de Fontanarrosa, Horacio Quiroga, Rodolfo Walsh, Roa Bastos, entre otros.

“Estoy muy contento, no había visto este trabajo enorme que se ha hecho y es impresionante así que en primer lugar felicito a quienes han sido parte de este armado, es excelente, impecable”.

Además saludó a los libreros que están presentes en la feria y destacó, “que me digan que duplicaron las ventas el año pasado, que me cuenten que tienen muchas expectativas me da mucha esperanza y es una buena noticia. También ver a los escritores locales que están editando libros”.

Por su parte, el director de Cultura y Turismo, Luis Bortolato destacó las actividades para todas las edades, no solo en el MUMA sino en distintos espacios de la ciudad.

“Ver hoy la sonrisa de los chicos fue la primera gran alegría de la feria. Con sus caritas de ilusión por llegar a este mundo que genera esa magia en ellos y que luego invitan a la familia. Ver volver a los chicos con los padres, los tíos, los abuelos a comprar libros. Es uno de los mensajes más fuertes que buscamos transmitir en esta feria, que trasciende los gobiernos y es de todos los juninenses”.

Con la presencia de reconocidos escritores, la feria promete mantener una gran concurrencia durante estos días sumado al nutrido programa de actividades.

“Estamos muy expectantes y queremos que todo el público pueda conocerla. Como dice el slogan ‘un mundo mágico de palabras’, es así, cuando se abre y se recorre un libro hay un mundo mágico, un montón de cosas interesantes, de cosas lindas y queremos que todos lo puedan disfrutar como lo disfrutamos nosotros”, remarcó Petrecca.

El intendente también aseguró que buscan una feria plural con invitados de diferentes disciplinas más allá de las ideas.

“No nos pusimos a ver de qué camiseta era cada escritor, esto es un ambiente plural, cada uno puede expresarse libremente, como tiene que ser, como creemos que tiene que ser la democracia. Pero eso también es una marca de nuestra gestión , la pluralidad de ideas, el debate”.

Hoy

9:00. Auditorio MUMA. Asuntos Sobrenaturales. Un recorrido por la literatura fantástica que combina narración y artes visuales en una propuesta interactiva.

9:15. Mundo Libro. Circo Payunka. El Show de Saltito y Remolacha.

10:00. El Salón. Mónica Bruder. Taller sobre la escritura y el cuento terapéutico como intervención en el campo de la salud y de la educación.

10:30. Auditorio MUMA. Asuntos Sobrenaturales. Un recorrido por la literatura fantástica que combina narración y artes visuales en una propuesta interactiva.

10:45. Mundo Libro. Circo Payunka. El Show de Saltito y Remolacha.

13:30. Auditorio MUMA. Asuntos Sobrenaturales. Un recorrido por la literatura fantástica que combina narración y artes visuales en una propuesta interactiva.

13:45. Mundo Libro. Circo Payunka. El Show de Saltito y Remolacha.

15:00. Auditorio MUMA. Asuntos Sobrenaturales. Un recorrido por la literatura fantástica que combina narración y artes visuales en una propuesta interactiva.

15:00. El Salón. Martín Blasco. Encuentro con alumnos.

15:00. Biblioteca Municipal. Francisca Abdala. Carmen Gándara: la lectura de su obra literaria en el 40º aniversario de su muerte. Ponencia/Conferencia.

15:15. Mundo Libro. Circo Payunka. El Show de Saltito y Remolacha.

16:00. Auditorio MUMA. Taller Literario, a cargo de la licenciada Silvia Biancardi, dictado en la U.P. 13.

17:00. Auditorio MUMA. Teatro leído. Agrupación Atla "Cuando los pájaros entierran el plumaje". Adaptación teatral basada en el cuento de Augusto Roa Bastos.

17:00. Biblioteca Municipal. Francisca Abdala. Carmen Gándara: la lectura de su obra literaria. 40° Aniversario de su muerte. Ponencia/Conferencia.

19:00. Auditorio MUMA. Presentación de Antología "Sin fronteras"y Concurso intercarcelario. Por alumnos de la UP N° 16, UP N° 13 y UP N° 49. Editado por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

19:00. El Salón. Mónica Bruder. Taller sobre la escritura y el cuento terapéutico como intervención en el campo de la salud y de la educación.

20:00. Auditorio MUMA. Martín Blasco. Encuentro con docentes y público en general.

21:00. Café Literario. Bar Vicenta. Soledad Vignolo con invitados. Textos de Oliverio Girondo.