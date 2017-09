Aprobaron proyecto para recategorizar a Junín como zona desfavorable

CONCEJO DELIBERANTE TRATÓ LA TARIFA DEL GAS

Noticias Relacionadas Aprobados

Tal como estaba previsto, en la víspera, se llevó a cabo la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, donde se aprobó, por mayoría, una comunicación dirigida al Ejecutivo para que solicite el Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas) la recategorización de Junín como zona desfavorable y, de esta forma, elevar los topes de consumo para permanecer en las categorías inferiores; y, asimismo, otra comunicación requiriendo al Ejecutivo la reducción del 50 por ciento de una alícuota municipal cobrada en la factura de gas y la ampliación de la tarifa social a sectores vulnerables de la población.

Los votos positivos correspondieron a los ediles de Cambiemos y Unidad Ciudadana, en tanto que los negativos fueron de JPV, siendo Santiago Aguiar, de este bloque, el autor de una Ordenanza, y no una Comunicación, para que directamente se bajara la alícuota municipal cobrada en la factura de gas. lo cual no fue aprobado.

La reunión, que tuvo lugar en el aula magna de la Unnob, contó con la numerosa presencia de alumnos del Concejo Deliberante Estudiantil y directivos educativos.

Hubo un gran debate entre los concejales, principalmente por la alícuota que cobra el municipio, con la factura de gas a los clientes de Gas Junín, y que Santiago Aguiar (JPV), propuso bajarla para aliviar el costo del servicio para los vecinos.

Aguiar impulsaba una ordenanza para modificar el artículo 141 de la Ordenanza Impositiva referente a la alícuota municipal que se abona con la factura de gas natural. Esta alícuota es cobrada por el Municipio.

Para el edil, la misma se podría bajar en un 50 por ciento, ya que se había cumplido la recaudación anual prevista con la misma, del orden de los 4 millones de pesos. Afirmó que en julio del corriente año se había superado y estaba en el orden de los 4 millones y medio, estimando que si todo seguía igual, a fin de año la misma alcanzaría un total de 8 millones.

Consideró que reducirla en un 50 por ciento a partir de ahora no afectaría demasiado el Presupuesto municipal, estimado en los 598 millones de pesos, y que sería un paliativo para los consumidores.

Destacó que estaba sobrecumplida en materia de recaudación y aclaró que el expediente de ingreso para su tratamiento fue hace dos meses, sufriendo postergaciones.

Por su parte, el edil Gustavo Traverso (Unidad Ciudadana), hizo referencia al proyecto para ampliar la base de la tarifa social a la población más vulnerable, a fin de que no pagara el incremento en la factura de gas.

Señaló que era tan grande el impacto del tarifazo, que se estaba dando un “genocidio energético”, apuntando que en el año 2016, hubo muertes por el frío y record de intoxicaciones con monóxido de carbono, en nuestro país.

Patricio Fay, de 1País, recordó que su bloque ya había solicitado al municipio más subsidios para ayudar a los vecinos, por lo cual acompañaban el proyecto.

Por el lado del oficialismo, el concejal Javier Prandi (Cambiemos) manifestó que hubo reiteradas reuniones de comisión por varios proyectos en discusión pero aclaró que no se podía “modificar el Presupuesto”. “¿De dónde va a salir la partida desafectada?”, preguntó el edil oficialista.

Sostuvo que se había propuesto la recategorización de la factura de gas, modificando el cuadro tarifario para beneficiar “a todos los vecinos”. “Este dinero va a la ampliación de la red de gas”, señaló Prandi.

Asimismo, el concejal expresó "buscamos una medida que alcance a todos los juninenses, ya que en los meses de invierno el distrito registra un elevado aumento del consumo, en concordancia con lo que ocurre en otras regiones, como en el sur del país”.

Marcelo Garcia, por su parte, indicó que "actualmente ya existen beneficios para aquellos usuarios responsables, que registren un ahorro de consumo igual o mayor al 15 % con respecto al mismo período del año anterior, y por otro lado, continúa vigente la tarifa social”.





El Estado

Traverso afirmó que es legítimo y equitativo que el Estado subsidie para ampliar la base de la tarifa social, y que si no se aprobaba la propuesta de su bloque de Unidad Ciudadana, no iba a aprobar el Presupuesto de 2018.

Apuntó que es prioridad del Estado afectar los recursos para mejorar la accesibilidad a los beneficios del gas natural y mejorar la calidad de vida de la población.

En cuanto a si la propuesta tenía que ser comunicación u ordenanza y si se tenía que llamar a los mayores contribuyentes, manifestó que ellos no se van a oponer aunque aclaró lo siguiente: “el día que se vota la Ordenanza Fiscal e Impositiva o el Presupuesto, no lo votaremos si desde este Municipio no hay partida suficiente como para proteger los sectores más vulnerables, del impacto que tiene el tarifazo de luz, de gas, agua, etc.”.

“Va a rentas generales”

Respecto a la disponibilidad de recursos emanados de la alícuota municipal cobrada en las tarifas de gas, Santiago Aguiar aclaró que el producto de la recaudación de la misma es de libre disponibilidad, no estando afectada a la ampliación de la red de gas ni a nada. “Va a rentas generales, hacen lo que quieren”, apuntó el edil.

Y que, en cuanto a que no se podía modificar el Presupuesto, como había alertado Prandi, dijo que el Presupuesto no pero la Ordenanza Fiscal e Impositiva, sí.

Aclaró que la propuesta no tiene nada que ver con el Grupo Junín y sí con el municipio, considerando que se llegaría a cobrar cerca de 8 millones de pesos por la recaudación de esta tasa municipal que está incluída en la factura de gas y que es de libre disponibilidad para la comuna.

Por mayoría

Terminado el debate, se propuso pasar a votación y ganó, por mayoría, la comunicación (solicitud) al Ejecutivo, y no la ordenanza propuesta por Aguiar.

Hubo doce votos positivos de los ediles de Cambiemos, Unidad Ciudadana y Concertación plural (representado por Marcelo García) y siete negativos, del Frente Renovador y de Junín para la Victoria, representado por Santiago Aguiar.