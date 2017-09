Denuncian que en las escuelas de Junín también se excluye a niños con Asperger

ESTIGMATIZACIÓN DE ADULTOS Y NIÑOS

En las últimas horas se viralizaron las capturas del chat de WhatsApp de un grupo de madres de un colegio de San Antonio de Padua que celebraban que los directivos de la institución removieran a un alumno con Síndrome de Asperger del curso de sus hijos, cuarto año de educación Primaria.

Aparentemente la decisión del colegio fue impulsada por este mismo grupo de madres, que decidieron realizar una huelga y no llevar a sus hijos a clase hasta que expulsaran de forma definitiva al alumno, que requería especial atención en el aula, cuando había 30 y pico más.

La acción fue tan indignante que generó un fuerte repudio en las redes sociales.

En Junín, Sandra González, presidenta de la Comunidad Asperger, también opinó sobre el tema y, a través de las redes sociales escribió: “¿Qué pienso? que no es nada nuevo, que esto ocurre en nuestra ciudad, que hay padres esperando que saquen niños de las aulas porque son “raros” (niños sin diagnóstico pero que molestan porque son diferentes), directivos que se hacen los desentendidos, maestros que apoyan esas posturas, padres esperando festejar, padres que se desentienden de ese hijo que necesita terapias, niños que sufren todo el tiempo, que nadie los invita a los cumpleaños (lo sé, me consta y pasa hoy)”.

Respecto a qué hacer en estos casos, Sandra opinó: “A los que tenemos hijos “raros” para la sociedad, lo mejor es unirnos cada día más (cosa que a menudo no sucede), concientizar sobre estos temas, hablar, golpear puertas, no esconderse ni esconder a sus hijos, ponerse firme , buscar la manera de que la sociedad entienda que cuando nuestros niños actúan diferentes es porque hay un diagnóstico que guste o no ,está”.

“Podés caminar sin él algunos años (porque no los llevas a los lugares adecuados para que los diagnostiquen y el que sufre es él, porque en las escuelas, en algunas no en todas, no les interesa, no se responsabilizan, lo ridiculizan con malas notas o caritas que lo frustran). Cuando pasan estas cosas sos responsable, somos responsables todos ¿por qué esperar que suceda esto? Habla sobre el tema, que no te avergüence decir mi hijo tiene síndrome de Asperger y tiene los mismos derechos que todos los ‘normales’, apuntó.

Abordaje en la escuela

En diálogo con Democracia, Sandra González dijo: “El nene con síndrome de Asperger no es agresivo, su conducta disruptiva es la única manera de defenderse que tiene. Creo que a este nene lo han estado molestando, haciendo bullyng desde hace mucho tiempo lo que hace que él se haya defendido pegando. Su tía pone que es un niño tranquilo, amoroso y dulce, que es la característica que tiene alguien con síndrome de Asperger, que no es enfermedad sino condición de vida diferente”.

Manifiesta que lo que pasó en San Antonio de Padua, era muy común en Primaria. “En Junín está pasando exactamente la misma situación en un colegio privado, donde las mamás se reúnen en un whatsapp aparte, no está incluida la mama de un nene ‘raro’ como ellas lo llaman, que están haciendo fuerza para que a este nene no se le renueve la matrícula el año próximo. Me enteré también que invitan a escondidas a los cumpleaños a los chicos, sin invitar a este nene. Estas son cosas que hemos pasado las mamás que estamos en la comunidad Asperger. No es un tema nuevo, pero te remonta y angustia muchísimo”, dijo.

A la pregunta de si hay equipos escolares para acompañar a los chicos y sus familias, en estas situaciones, Sandra González dijo: “en algunas escuelas sí, en las privadas tienen su gabinete, que puede resultar activo o pasivo. Puede que se sugiera a los padres llevar a evaluar al chico a una neuróloga o psiquiatra, si el papá es negador no lo hará y va a caminar su vida con ese niño, con ese tipo de características, hasta que en algún momento de su vida va a tener que parar, no podrá avanzar, porque el mismo chico va a decir que él es diferente y pregunta ¿qué pasa conmigo?”.

“Cuando se tiene el diagnóstico, el nene con la condición Asperger no puede entrar a la escuela sin una asistente terapéutica, que lo acompañe en el aula, que lo proteja y defienda sus derechos”, acotó.

De acuerdo a lo explicado por González, Trastorno (o Condición) Espectro Autista (T.E.A), donde se ubican todos los niños que tienen autismo, grado 1, 2 o 3, que tienen síndrome de Asperger también. El Asperger no te lo diagnostican como leve, medio o severo, es uno solo.

Al parecer no es común poder hablar de esto en los colegios. “En uno de los pocos donde se pudo ha sido el Marianista, donde tienen alumnos integrados con síndrome de Asperger”, acotó la entrevistada.

Aseguró que actualmente había muchísimos chicos que tenían esas condiciones. “Hay dos o tres por grado, de 1° al 6° grado, de Primaria”, afirmó.