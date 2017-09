Inundaciones: caería el stock vacuno y podría escasear la carne en las góndolas

EL DRAMA DEL AGUA GOLPEA AL SECTOR

Como consecuencias de las inundaciones que afectaron a la región y provocaron que un elevado porcentaje del ganado permanezca aún en zonas anegadas, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa (Carbap) alertaron que en un lapso de seis meses podría comenzar a escasear la carne en la provincia de Buenos Aires.

El informe de la entidad agropecuaria advierte que una “gran parte del rodeo, el 60 por ciento de la hacienda bonaerense, está en zonas llenas de agua”.

“Esas vacas están pariendo, va a haber mortandad de terneros y seguramente va a haber menos preñez", aseguró Matías de Velazco, presidente de Carbap.

Según explicó el representante de la entidad, las consecuencias de los problemas climáticos que se han producido en las distintas zonas productivas del país, generalmente se ven en seis meses en la agricultura, y al año en el plano ganadero.

¿Subirá el precio en las góndolas?

Con este panorama, el dirigente rural aseguró que “si nacen menos terneros va a subir el precio de la carne y va a faltar en el mostrador más adelante".

De Velazco expresó que para atemperar el impacto, “hay que darle al productor capital de trabajo para que pueda comprar alimento para la hacienda. Y por otro lado la solución de fondo es hacer esas obras que se le deben a la Argentina desde hace décadas.”

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), Alejandro Barbieri, afirmó a Democracia que efectivamente “a causa de la complicada situación de la zona ganadera, la mortandad puede provocar la falta de novillos para la venta”.

Sobre la posibilidad de un aumento en los precios, Barbieri calculó que “estaría dado por una cuestión de oferta y demanda y habría que ver si efectivamente se da una menor oferta”.

Nueve millones de hectáreas bajo el agua

Rosana Franco, presidenta de la Federación Agraria Argentina de Junín, expresó a Democracia la preocupación que persiste por las inundaciones que continúan complicando al sector. “Estamos en primavera casi, hay vacas que están pariendo y lamentablemente paren en el agua y los terneros consecuentemente mueren”.

Si bien las inclemencias de la naturaleza golpearon fuertemente al sector, aún se reclaman las obras que ayudarían a paliar este tipo de eventos.

“En el mientras tanto hay muchos productores perjudicados por el agua en la provincia de Buenos Aires, y en Junín también. Los productores linderos a Laguna de Gómez, Mar Chiquita están muy complicados por el agua. La Provincia debería direccionar más ayuda, sobre todo al sector ganadero, pero aún no lo estamos viendo”, afirmó Franco.

“Aún hay nueve millones de hectáreas bajo el agua y si bien ha bajado un poco, la situación es compleja”, añadió.

“Los animales que se murieron se murieron, esos terneros no van a estar lamentablemente y el mercado verá si faltará o no luego, pero la situación hídrica en la Provincia es complicada, y la de la ganadería peor, por los animales que mueren y las pasturas que se pierden y no se pueden recuperar tan rápido. Muchos silos de maíz de autoconsumo quedaron bajo el agua”, indicó.

En una entrevista con Democracia, Gastón Paz, de la firma Paz Hermanos, afirmó que es difícil decir si va a faltar carne o no, pero aseguró que prácticamente toda la Pampa húmeda y una parte de la semiárida tiene muchos problemas de agua que han afectado notablemente a la ganadería, la agricultura y al tambo.

“Sí van a faltar terneros en seis meses, que son los terneros que están naciendo ahora. La vaca está en pleno proceso de parición, los problemas de agua la afectan, porque está pariendo en condiciones de stress hídrico, con poco forraje y todo lo que significa para un ternero nacer en un lugar donde la madre no tenga lugar para echarse. Teóricamente habría una pérdida de terneros que se va a ver reflejada en el destete, que generalmente se hace de marzo a junio”, expresó.

Según el empresario, “es probable que la producción de carne que venía creciendo este último año aproximadamente en un 8 por ciento con relación al año pasado, con este impacto del agua no siga ese ritmo de crecimiento”.

Datos que preocupan

Según el informe de la Confederación de Asociaciones Rurales, el rodeo ganadero de la provincia de Buenos Aires se encuentra ante un potencial daño de impacto severo, es que doce de los 18 millones de cabezas de la Provincia se encuentran en el área inundada.

La cuenca baja del Salado, que alberga un porcentaje importante del rodeo de cría de la Provincia y del país, se encuentra en la zona afectada, y en este momento esas zonas están en la etapa de parición, por lo que se está definiendo la producción potencial del año próximo, que seguramente tendrá un impacto negativo en la tasa de destete del año 2018 y de continuar esta situación los rodeos verán afectados su nivel de preñez lo que se terminará reflejando en una merma de la producción potencial de terneros en el 2019.

Lo que pase en los próximos meses, tendrá su impacto, por las características y tiempos del ciclo productivo ganadero, por completo dentro de uno a tres años.