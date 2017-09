Dejarían de cobrar peaje en la Ruta 188 en las cabinas de Ameghino y Agustín Roca

CORREDOR VIAL

Según trascendió, la medida se prevé para los corredores que no presenten mejoras. El Sindicato de Trabajadores de Peajes se declaró en estado de alerta.

En los últimos días, en el marco del proyecto de obras anunciado por el titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, se conoció que las cabinas de peaje a lo largo de distintos corredores nacionales serían retiradas en caso de no haberse concretado las obras previstas en cada uno de los pliegos licitatorios.

De esta manera, de 50 cabinas actualmente ubicadas en las rutas nacionales, quedarían apenas entre 24 y 26 operando.

En caso de concretarse esta medida, repercutirá –entre otros- en la Ruta Nacional 188, específicamente en los peajes de Florentino Ameghino, en el kilómetro 301 y el de Agustín Roca, en el kilómetro 152.

La eliminación o permanencia de dichas cabinas dependerá del estado de traza y las que estén en caminos de doble mano y sin mejoras que justifiquen el canon de tránsito se eliminarán por un determinado tiempo.

Cabe recordar que la concesión otorgada a Corredor de Integración Pampeana SA con relación a la Ruta 188 vence en abril del año próximo, por lo que este proyecto que está en carpeta del Gobierno nacional trae dudas concretas acerca de la continuidad del actual concesionario.

Esta medida trajo voces a favor y en contra. Por un lado, en las redes sociales se vieron comentarios apoyando la medida por parte de los usuarios de los caminos pero, por el otro, hubo críticas ante el peligro de pérdidas de fuentes laborales y dudas en cuanto a la concreción de la decisión.

En este sentido, el senador provincial Patricio García, presidente del bloque Peronista, expresó su preocupación por la iniciativa de reconversión del corredor vial, cuya traza corresponde a la Ruta Nacional N° 188. Además, alertó que la medida pone en peligro puestos de trabajo y el mantenimiento de la ruta.

Así, García sostuvo que de proceder a modificarse el régimen actual de la ruta mencionada en su tramo bonaerense “concretamente se estaría previendo dejar sin efecto la concesión y el consiguiente levantamiento de las estaciones de peaje”.

Desde el bloque aseguró que “las consecuencias de esta decisión no se harán esperar: comenzando por la situación laboral de un importante grupo de trabajadores que actualmente se desempeña en las tres estaciones de peaje ubicadas a lo largo de la traza, en Pergamino, Junín y Ameghino, y que se enfrentarán a una condición de incertidumbre en un contexto poco alentador de empleo”, agregó García.

Por otra parte, el senador oriundo de Ameghino sostuvo que genera preocupación el mantenimiento de la ruta, ya que se compromete seriamente la seguridad vial en la zona “desde el sostenimiento de la repavimentación en los casos que sea necesario; la reparación de baches; la señalización vertical y horizontal; el mantenimiento del pasto en las banquinas laterales y del resto de la vegetación; la conservación del buen funcionamiento de las luminarias; entre otros factores que quedarían descuidados, por no decir abandonados”.

Sutpa quiere intervenir

Por otra parte, Adriana Cubaile, secretaria de prensa y difusión del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa), en diálogo con Democracia, manifestó que “en su momento expresamos la necesidad de realizar las obras pero como siempre decimos, deben ser hechas con los trabajadores en sus puestos de trabajo porque esta consecuencia de las rutas en mal estado y los caminos, son parte de la desidia y la falta de control, un poco de este gobierno y del anterior también”.

La secretaria expresó que mantuvieron reuniones con el Ministro de Transporte Guillermo Dietrich y autoridades de Vialidad Nacional, encabezadas por Javier Iguacel.

“En ambas reuniones manifestamos nuestra postura y transmitimos la preocupación de estas familias que según los cálculos serían alrededor de 2500 las que verían peligrar sus puestos de trabajo. Y nos fuimos con la promesa de estar incluidos en las mesas de negociaciones donde se va a definir el futuro de los corredores nacionales”.

Las reuniones se llevarán a cabo en el Ministerio de Trabajo en pocos días.

“En el transcurso de esta semana nos volveríamos a reunir y ahí seguiríamos avanzando con las conversaciones”, concluyó.

Corredor vital de la Provincia

La Ruta Nacional N° 188 recorre 399 kilómetros en territorio de la provincia de Buenos Aires. Se inician en San Nicolás y continúa en Pergamino, Rojas, Junín, Lincoln, General Pinto, Florentino Ameghino y General Villegas y es una de las principales vías de comunicación en la zona y vital para el desarrollo de las actividades productivas y las economías de estos municipios y del resto de los partidos bonaerenses.