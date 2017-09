La ferretería, uno de los rubros comerciales más concurridos en la actualidad

DÍA DEL FERRETERO

Noticias Relacionadas Homenaje al ferretero

Sin dudas, los comercios de ferreterías son uno de los más buscados en la sociedad actual, donde tanto profesionales de la construcción como de sus distintos rubros derivados, como así también vecinos en general, acuden.

Fernando Zárate, de La Ferretería, ubicada en Ramón Hernández 805, manifestó que desde sus inicios como ferretero, la primera medida que decidió tomar fue atender bien a los clientes, por eso hoy quiere agradecerles, en un día tan especial.

Él vende artículos en general, para el hogar o aquellos necesarios para el trabajo de albañiles, plomeros, etc.

Siempre decimos que a una ferretería puede ir tanto un albañil, un constructor y también un ama de casa, asimismo para alumnos de los cursos que se dictan en las escuelas técnicas, o para artesanías y demás.

La ferretería está muy presente en lo que es una familia, un hogar, porque tiene cosas que le pueden servir a sus integrantes.

Es así que las ferreterías de los barrios se han transformado en comercios muy concurridos, más aún si han establecido lazos de confianza con su clientela, la que acude al local muchas veces a realizar consultas o en busca de algún consejo, guía o solución, ante la inquietud que se presenta ocasionalmente.

Fernando Zárate, al ser entrevistado por Democracia, agradeció principalmente a su clientela. “Gran parte de lo que tengo, lo he logrado gracias a los clientes de mi ferretería, que son fieles y siempre me acompañan. Uno apunta continuamente a crecer pero la clientela es la que, en suma, hace posible que lo logre”, manifestó el ferretero.

Es así seguramente por el buen trato, el respeto y la confianza que despierta este comerciante, al que muchas veces se acude en busca de una herramienta, algún artículo y, por qué no, de algún consejo.

Respecto a cómo hace un ferretero para tener casi de todo, ante tan amplia gama de productos que generalmente vende, Zárate dijo: “una ferretería no se hace de un día para el otro, pero de a poco se hace, siempre comprando cosas nuevas e invirtiendo en mercadería que le hace falta. Es como un gran rompecabezas que uno tiene, que lo arma de a poco y que si no lo atiende uno, se complica. Porque son tantas las cosas que uno tiene en la ferretería, que quizá alguien que desconoce, no encuentre lo que pide el cliente”.

Otro punto de importancia es la relación con los viajantes, que le proporcionan los artículos que venden. “Siempre vienen viajantes nuevos, también algunos se van y dejan la distribución. Por suerte yo tengo buenos viajantes que están viniendo por semana o por mes. Esta relación comercial también se va haciendo”.

“Yo estoy en la ferretería hace cinco años, y casi siete que estoy en el rubro”, afirmó.