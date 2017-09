Los Jaivas: “Esperamos que en Junín tengamos una muy linda recepción por parte del público”

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON DEMOCRACIA

La agrupación chilena compuesta actualmente por Claudio Parra, Mario Mutis, Juanita Parra, Alan Reale, Francisco Bosco y Carlos Cabezas se formó hace más de cincuenta años y a pesar de algunos cambios, forzados por la muerte de dos de sus integrantes, mantienen vivo un estilo musical del que podría decirse que fueron pioneros, fusionando el folklore con algunos ritmos latinoamericanos y otros más cercanos al rock progresivo.

Horas antes de emprender el viaje a Argentina que los llevó a presentarse anoche en la Usina del Arte con gran parte de su repertorio y además con un homenaje por el centenario del nacimiento de la cantautora chilena Violeta Parra, Democracia mantuvo un diálogo en exclusiva con Juanita Parra, baterista de la agrupación desde los años 90.

Hoy a partir de las 20, en el escenario Huella, la legendaria agrupación chilena tendrá a cargo el cierre de la segunda edición de Cultura Campo. “Esperamos que en nuestra primera vez en Junín tengamos una muy linda recepción por parte del público”, expresó en diálogo con nuestro medio, Juanita Parra.

Vigencia indiscutible

La historia de Juanita dentro de Los Jaivas es muy particular y emotiva, no solo por ser la hija del fallecido baterista y fundador del grupo, Gabriel Parra, sino por el pedido que luego de su muerte le hicieran los integrantes para que formara parte del mismo y se pusiera al hombro la batería, igual que lo había hecho su papá.

Si bien siempre había tocado, prepararse para tamaña tarea le tomó algún tiempo. Un tiempo que sin dudas valió los más de veinticinco años que lleva como baterista de Los Jaivas.

“Yo tuve una preparación muy grande para poder llegar a tocar con el grupo porque cuando mi padre falleció, él llevaba veinticinco años siendo el baterista y yo tuve que prepararme durante cinco años, trabajé intensamente para estar con el grupo”, rememora Juanita Parra.

Los Jaivas acaban de cumplir 54 años y la propia Juanita considera increíble la vigencia que mantienen a lo largo de los años.

“Creo que la permanencia del grupo, teniendo a dos de los fundadores aún en la banda y yo que ya llevo veinticinco años, siendo hija, habiendo sido criada en este entorno porque además vivíamos en comunidad, hace que el grupo esté súper fortalecido”, asegura. “Cuando ellos comenzaron eran niños e hicieron este proyecto musical juntos y eso yo creo que le ha dado una solidez muy grande. Además todo el trabajo musical es muy honesto, muy sincero y ha tenido una acogida muy bonita y una gran aceptación por parte de la gente a través de los años que es sorprendente”.

Según Juanita, “los músicos que no están en la banda es porque fallecieron. No es porque se hayan ido a otro grupo. Esa unión tan intensa produce la vigencia del grupo”.

Además, la artista chilena destaca el esfuerzo realizado desde los inicios donde la propia agrupación se autogestionaba, logrando hacer su propio camino. Un camino que los acercó a Argentina, “desde cero” y que además los llevó por el mundo entero.

Pioneros de un estilo diferente

Sobre esto de darle otro toque al folklore y jugar con nuevos sonidos e instrumentos, puede decirse que Los Jaivas han sido pioneros en lo suyo.

“Es verdad”, dice Juanita. “Acá en Chile hay otras bandas que tal vez no hicieron tanta fusión, los instrumentos eléctricos no entraron tanto en el grupo pero igual son bandas que llevan muchos años. Puede que no haya tantos como nosotros que a la primera parece que estamos tocando rock por el sonido pero en realidad todo es totalmente latinoamericano, buscando esas raíces latinoamericanas. No somos los únicos pero tal vez somos los que llevamos más tiempo y seguimos teniendo una acogida muy grande del público”, remarca.

Música que borra fronteras

“Alturas de Macchu Picchu” fue sin dudas uno de sus discos más emblemáticos, un proyecto inspirado en los versos de Pablo Neruda, de nombre homónimo que hasta la actualidad es considerado una de las mejores producciones de la música chilena.

En el año 1985, el grupo grabó un disco dedicado a ciertas obras de Violeta Parra que se seleccionaron e hicieron sus propias versiones y arreglos sobre temas de ella.

“Como se están celebrando los cien años del natalicio de Violeta el grupo decidió volver a retomar ese disco porque se presentó en vivo una sola vez y luego algunos temas del disco siguieron en el repertorio del grupo, pero la verdad que una minoría”, cuenta Juanita.

Con ese propósito, hace cuatro meses el grupo comenzó un trabajo de recuperación de todo este disco para que la nueva generación del grupo la aprendiera y los fundadores recordaran el trabajo que se había hecho en ese momento.

“Acabamos de concluir todo ese trabajo la semana pasada y fue hecho muy minuciosamente porque Claudio Parra que es nuestro pianista trajo desde Francia el multipista original y lo digitalizó en Santiago para que lo pudiéramos trabajar detalladamente con cada instrumento. Yo tuve la suerte de estudiar una vez más a mi papá profundamente, escuchándolo tras la batería, pude hacer un trabajo desde mis comienzos”, comentó Juanita.

Proyectos en camino

Sobre lo que queda de este 2017, Juanita cuenta que emprenderán una gira por Chile, celebrando a Violeta Parra.

Será el 9 de septiembre en el marco de los festejos por la celebración de la chilenidad. “En octubre comienza la gira por Chile con el disco ‘Obras de Violeta Parra’, con muchas fechas. Hasta diciembre con el cierre en el teatro Teletón”, cuenta.