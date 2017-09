LO ANUNCIÓ EL MUNICIPIO

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, anunció ayer la realización de un nuevo loteo en el Parque Industrial “Arturo Frondizi”, que permitirá la instalación de 16 empresas productivas y, con ello, el crecimiento de la actividad en nuestra ciudad.

El lanzamiento se llevó a cabo este sábado, en el marco de la celebración del Día de la Industria, y estuvieron presentes, además, el subsecretario de Producción del Gobierno de Junín, Daniel Coria; el presidente del consorcio del Parque, Gustavo Marcetti; el director, Matías Senigagliesi; y el titular de la Sociedad Comercio e Industria, Diego Ruiz.

“Para nosotros no hay mejor manera de festejar el Día de la Industria que dando buenas noticias y por eso hoy estamos lanzando este nuevo emprendimiento, de 16 lotes que queremos que sean productivos y que se van a sumar a nuestro Parque Industrial”, afirmó Petrecca, al tiempo que destacó la evolución favorable que experimenta la actividad.

En esta línea, el jefe comunal aseguró que la celebración de este año se da en un contexto “totalmente distinto” al de 2016 y resaltó que “este es el tercer mes consecutivo de crecimiento de la producción industrial”.

“El año pasado sólo les podía dar las gracias, porque el contexto no era muy favorable y no teníamos muchas herramientas para ofrecerles. Pero también les pedía que confiaran, porque estábamos iniciando un camino que sabíamos que era el correcto, un camino de crecimiento. Y algo hemos logrado, por supuesto, trabajando juntos”, expresó.

“A nivel macro, se han mejorado las líneas de crédito, para que sean más accesibles; se han eliminado retenciones y cargas tributarias distorsivas; se ha sancionado la Ley PyME, que permite un mejor acceso al crédito, menor burocracia administrativa y la eliminación también de impuestos distorsivos; y se está realizando una inversión histórica en materia de infraestructura a nivel país, con la construcción y reforma de más de veinte mil kilómetros de rutas y autopistas”, afirmó Petrecca y agregó: “En Junín tenemos el privilegio de tener en marcha la autopista de la Ruta 7, que nos va a permitir mejorar la conexión y accesibilidad al corredor bioceánico; la repavimentación de la Ruta Nacional 188, que hoy vemos finalizada; y las mejoras que se están realizando en materia ferroviaria, que por supuesto tendrán un impacto muy positivo para nosotros”.

El intendente recordó, además, los desafíos en materia productiva planteados hace un año y repasó algunos de los logros obtenidos hasta el momento: “Uno de los desafíos que les planteaba el año pasado era el de mejorar nuestro Parque Industrial y para eso teníamos que empezar por lo básico: por dotar de los servicios más importantes y elementales que cualquier parque industrial tiene que tener. Ese día, hace un año, les prometí que iniciaríamos un proceso de inversión de cloacas y hoy ya estamos casi a punto de finalizar, cumpliendo así con nuestra promesa”, enfatizó y adelantó que el Ejecutivo continuará trabajando en conjunto con el consorcio para comenzar a realizar próximamente obras de agua corriente, fibra óptica y cordón cuneta.

“También hemos iniciado en conjunto con las industrias un proceso de regularización para que, en un tiempo razonable, podamos hacer que este crecimiento productivo por el que siempre bregamos, sea un crecimiento sustentable y sostenido, sin dañar nuestro Medio Ambiente”, indicó.

Otro de los logros enumerados por el intendente tiene que ver con el fortalecimiento de la Agencia de Desarrollo, “fundamental para una Región que piensa en el largo plazo”.

“No podemos concebir la realización del proceso productivo de una localidad solamente desde el Estado en forma autónoma, sino que hay que hacerlo en conjunto con todas las entidades productivas”, dijo.

“Uno de los desafíos que se propuso como punto principal la Agencia de Desarrollo era poder contar con datos estadísticos, que lamentablemente no teníamos. Hoy se está realizando la primera encuesta, que ya nos ha arrojado algunos datos y hemos firmado convenios para poder tener un observatorio en nuestra localidad”, contó.

Emprendedores

En otro orden, Petrecca destacó el trabajo realizado en materia de emprendedurismo y dijo: “También nos propusimos algunas cosas importantes, que creemos que van a ser un motor de la industria, de la producción y del empleo, que es todo lo que tiene que ver con los emprendedores. En ese sentido, ya se ha lanzado en este lugar un espacio de crowdworking, con emprendedores de tecnología, y prontamente estaremos lanzando el Club de Emprendedores, que será un espacio muy importante para compartir realidades y trabajar en la materia”.

Desafíos

Respecto de los desafíos a largo plazo, el intendente mencionó la constitución de la Zona de Actividades Logísticas, y la creación de un segundo parque industrial para albergar a nuevas empresas productivas.

“El lanzamiento de estos 16 lotes productivos en cinco hectáreas improductivas que teníamos en nuestro Parque, nos muestra que el Parque viene creciendo. Hay cinco proyectos que se han concretado y que ya están produciendo, y otros en curso, prontamente a instalarse. Muchos de ustedes han realizado inversiones productivas y tecnológicas. Eso significa que están viendo en Junín un potencial muy importante para poder invertir, pero nos va a quedar chico. Así que también estamos trabajando y proyectando para poder lograr un desafío un poquito más ambicioso, que es contar con un nuevo Parque Industrial”, indicó.

“El año pasado los invitaba a confiar, este año los invito a que sigamos invirtiendo en nuestra localidad. Tenemos un potencial enorme y por supuesto que juntos vamos a poder lograr un montón de cosas importantes. Y esa inversión va a generar un desarrollo productivo sustentable, con generación de empleo, y va a lograr una de las metas que se ha propuesto nuestro presidente, que es reducir la pobreza”, finalizó.

Por su parte, Coria destacó la importancia del nuevo loteo y, tras agradecer a las distintas áreas del Gobierno que lo hicieron posible, manifestó: “Por un lado, veíamos muchos terrenos improductivos y, por otro, mucha demanda por parte de distintos emprendedores e industriales. Por eso, para nosotros es una muy buena noticia”.

“Ya hemos recibido varios proyectos de inversión y vamos a dar 30 días más para poder recibir nuevos. Hemos determinado los criterios de evaluación, aunque el proceso va a pasar por el Concejo Deliberante y por el Poder Ejecutivo antes de otorgarse”, adelantó.

En relación a los criterios de selección, en tanto, el funcionario indicó: “Le vamos a dar prioridad a los proyectos que generen mayor cantidad de mano de obra; a las actividades productivas por sobre las de servicios y logística; y a los que hayan pasado por la incubadora del Parque Industrial o por algún proceso de incubación, porque creemos que es el trayecto que tienen que cumplir todos los emprendedores”.

“Esperemos que a fin de este año o principios del que viene ya podamos encontrar en estos 16 lotes empresas instalándose, generando mano de obra y prontamente en marcha”, finalizó.