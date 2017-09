Agustina de Miguel: “Petrecca quiere una ciudad digna”

CAMBIEMOS

¿Qué se pone en juego en la elección de octubre?

-Lo que viene es seguir por el camino desde que asumimos en diciembre de 2015. La gente está acompañando ese proyecto, que es una gestión diferente a lo que se venía haciendo, con otra apuesta, de llevar adelante las políticas públicas desde otro ángulo.

-Una de las críticas a la gestión es que no hay un rumbo.

-Me pregunto qué significa tener un rumbo, porque Petrecca quiere una ciudad que sea digna para sus habitantes, con bases fuertes, que tenga ciudadanos con cloacas, cordón cuneta, buenas luminarias y que no se inunde. Eso implica un montón de cosas y no es solamente lo que se ve, porque tener luz de noche implica buena seguridad y tener cloaca implica higiene. Pablo apunta a tener una ciudad segura, limpia. Eso no significa que en otras áreas como Producción y Medio Ambiente no se esté trabajando en otros temas, pero la obra pública es lo que más se ve y lo que la gente pide a gritos, por eso se instala mucho el tema. Esto no quiere decir que no estemos proyectando el crecimiento de Junín desde lo comercial, industrial, educacional y con la Universidad.

-¿Cree que el transporte público se va a concretar?

-Con respecto a este tema, se está trabajando muchísimo con reuniones de equipo que se coordinan dos veces por semana y que no se trabaja solo a nivel local sino que se llevan adelante con Provincia y Nación. Todo se está trabajando y nosotros anunciamos cuando las cosas se concretan y están por salir.

-¿Cuáles son los temas que hay que debatir en campaña?

-La campaña va a seguir el mismo rumbo que hemos adquirido desde su inicio. Nosotros vinimos aquí para hacer lo que no se ha hecho y profundizar lo que se hizo bien. Hay muchos otros temas que nosotros ya hemos resuelto dentro de la gestión como la cantidad de motos que circulaban los domingos a la noche donde teníamos tomadas distintas plazas de la ciudad. Al inicio de la gestión se armó una reunión con las fuerzas de seguridad, con fiscalías y jueces y comenzamos a trabajar desde la concesionaria que vendía la moto, el secuestro en un operativo vial hasta la compactación. El convenio colectivo de trabajo fue uno de los primeros en Junín que sigue creciendo: hace unos días empezamos con la capacitación de empleados de espacios públicos para terminar el secundario.