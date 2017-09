Santiago Aguiar: “No veo un proyecto de ciudad”

1PAÍS

El concejal afirmó que no sabe cuál es la idea de gestión del intendente Pablo Petrecca y advirtió que hay problemas serios en Junín, como “la inseguridad y el tránsito, que no se resuelven con fondos de la Provincia”.

¿Qué se puede hacer desde 1País para romper la polarización?

-Esta polarización es una actitud de ambos lados, porque les reditúa votos. Esto de la polarización estuvo muy bien trabajado desde el oficialismo, de hecho la propia María Eugenia Vidal se puso al frente de la campaña en la provincia de Buenos Aires y parecería ser una estrategia como de blanco o negro: la buena y la mala, Cristina y María Eugenia. Es una estrategia de marketing. Yo creo que el Gobierno entiende que Cristina tiene un sector muy fuerte con un techo que no le alcanza para ser presidenta en 2019. Por otro lado hay un peronismo que todavía está muy dividido que aprovechó las PASO para revalidar espacios y que de cara a 2019 se va a unir en gran medida con grandes chances de gobernar.

-¿Massa podría liderar ese espacio peronista?

-Yo creo que es cuestión de consensos, no sé si será Massa u otro, ya que será una decisión de Sergio y de los espacios políticos que lo conforman. Tiene un gran potencial para hacerlo pero por ahora es muy pronto y creo que haciendo un buen trabajo podemos mejorar la performance de agosto en octubre. Hay una manera de no nacionalizar tanto la elección y quizás gran parte del error fue ese, por lo que hay que empezar a mostrar candidatos. Estoy convencido de que la lista de 1País, nombre a nombre, y por capacidades, es lejos la mejor de Junín, ya que los candidatos han demostrado tener grandes capacidades de trabajo con el Concejo Deliberante y tienen experiencia. Creo que debemos hacer un trabajo más local, mostrando candidatos, propuestas y trabajar para mejorar y consolidar ese espacio de votos que nos ha dado la gente.

¿Cuál es el Concejo que se viene?

-Me parece que tiene que haber apertura de ambas partes, tanto de la oposición como del Ejecutivo a través de sus concejales. Con el tiempo va a ir mejorando ya que el ejecutivo local no va a tener mayoría propia, sea cual fuese el resultado de las elecciones. Yo siempre digo que me voy del Concejo el 10 de diciembre con la satisfacción de haber hecho la tarea de la mejor manera, siempre discutiendo los expedientes, participando de la mayor cantidad de reuniones de comisión. Sin embargo, hay otros que hace cuatro años que están y no se les conoce la voz y que no han presentado nunca un proyecto.

-¿Qué mirada tiene de la gestión de Petrecca?

-Estoy sorprendido por la cantidad de obras que hay anunciadas y que están en marcha y ojalá que se terminen todas, ya que son muy importantes para todos los que vivimos en Junín. Son obras que sería imposible que el municipio las haga por sí mismo. Lo que no veo es una impronta personal de la gestión de Pablo Petrecca, no veo una idea concreta de proyecto de ciudad ni qué pretende para el futuro. Sí vemos que es un gran gestor de fondos provinciales y nacionales, es un administrador de recursos que está llevando adelante mediante las obras que se han licitado. Pero no veo cuál es la idea de ciudad que tiene Petrecca, pero seguramente será parte del proceso de madurez. Yo le deseo la mejor de las suertes como Intendente. Le vamos a seguir reclamando cuál es la ciudad que quiere y cuáles son las soluciones a los problemas que no se atienden con recursos provinciales, ya que seguimos teniendo serios problemas de seguridad, tránsito, empleo.