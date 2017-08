Petrecca se reunió con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio

OBRAS HÍDRICAS

En la reunión estuvieron presentes el intendente Pablo Petrecca, la diputada Laura Ricchini y el subsecretario de Obras Públicas, Marcelo Balestrasse quienes le informaron al ministro Rogelio Frigerio sobre los trabajos que se realizaron y se vienen realizando en nuestra ciudad. Cabe aclarar que el Municipio de Junín recibió 7 millones de pesos por estar afectado a la Emergencia Hídrica.

Al respecto, el intendente, Pablo Petrecca, manifestó que "fue una reunión muy importante que compartimos junto a la diputada Laura Ricchini y el subsecretario Marcelo Balestrasse y varios intendentes afectados por la Emergencia Hídrica. Este es un tema que se está trabajando de manera íntegra junto a Provincia y Nación. También se detallaron las obras que se vienen realizando en la cuarta etapa de la Cuenca del Salado. Además, hay 53 obras que se están ejecutando en toda la provincia de Buenos Aires y algunas son importantes para la ciudad. Lo bueno es que este tema hídrico se sigue tratando a pesar de que no está en la agenda de varios actores políticos".

"Son obras que no se han hecho en su momento y que son de gran envergadura. En lo que se refiere a las obras en todo el Salado, estamos hablando de más de 1300 millones de dólares y es una inversión que nunca se ha realizado. Esto va a permitir dar soluciones de fondo, aunque van a llevar un tiempo por la magnitud de las mismas. En Junín hemos realizado varias obras para dar soluciones de corto plazo. Seguimos trabajando en este tema, más allá de que el agua está bajando. Seguimos trabajando junto a Nación y Provincia para dar soluciones de fondo", dijo Petrecca.

Sobre el tema de La Picasa y la llegada de agua a la ciudad, Petrecca enfatizó que "se habló y mucho sobre el agua que viene de esa laguna, me llamaron varios intendentes de Santa Fe e incluso han venido a nuestra ciudad lobistas para hablar sobre este tema. Nosotros como gestión nos hemos opuesto a que Santa Fe envíe agua hacia la provincia de Buenos Aires, a través de Arenales. Tuvimos una postura muy firme y fue la misma que llevó la Provincia cuando se reunió en los comités interprovinciales, que existen y que antes no funcionaban. Hemos logrado que Santa Fe haya aceptado, tomado y esté evaluando la propuesta para poder desviar el agua hacia el Paraná. Esto es un caso concreto y requiere de la acción política de Santa Fe. Si bien no está resuelto, se está evaluando esta propuesta. Serán 200 km de desvío hacia ese río y es algo que no va a afectar a nuestra ciudad".

Para finalizar, expresó que "nosotros seguimos trabajando en este tema que es muy importante aunque ahora nadie lo trate. Estamos en contacto con productores y con los diferentes actores involucrados y afectados por este tema. Hay que recordar que tuvimos un impacto económico, ya que un 50% de la parte productiva estuvo afectada por el agua y el productor con total razón, no pudo pagar sus impuestos. Por tal motivo hubo declaración de emergencia agropecuaria. Nosotros hicimos una prórroga en el vencimiento de las tasas y es algo que se restableció en agosto. Nos produjo un impacto negativo en nuestras arcas municipales y hemos realizado una inversión de alrededor de 20 millones de pesos para hacer obras como el terraplén, entre otras. Si bien hemos tenido ayuda de Nación, con 7 millones de pesos y algo que provino de provincia, fue algo que nos afectó, pero los juninenses hicimos un esfuerzo muy grande sobre este tema. Lo importante es seguir buscando soluciones a la parte productiva de la ciudad y en eso seguimos trabajando".

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas, Marcelo Balestrasse añadió que "estamos trabajando a diario con hidráulica de provincia con todo el monitoreo de las lagunas. Esto es una prioridad de la gestión y lo hacemos de manera organizada. Las compuertas de Mar Chiquita están totalmente abiertas y la proyección de hidráulica es que para septiembre estén por debajo de la cota 77.50 que es la de vertedero y por si viene una primavera lluviosa, tener capacidad para albergar en ese lugar el agua para que luego se mande en forma regulada hacia el resto del sistema. Sobre la laguna de Gómez en la ruta 188 nos vamos a encontra en el corto plazo con un sistema de alcantarillas premoldeadas, que ya autorizó Vialidad, para que puedan ser colocadas en este lugar. El resto del sistema trabaja de manera normal y las compuertas no se van a tocar como así tampoco los terraplenes que se hicieron sobre el canal".

"Volvimos muy satisfechos por la gran cantidad de obras que se están haciendo sobre el tema hídrico. Ya hay obras que van a comenzar en el corto plazo y para otras se está buscando financiación. Ahora hay que esperar que el agua baje para que las máquinas comiencen a realizar su trabajo. Hoy hay mucha cantidad de agua pero desde lo administrativo está todo dado para que puedan comenzar. Hay obras que no nos afectan a nosotros, pero sí a otros distritos de la región y eso es importante. También le solicitamos que se pueda estudiar la cantidad de agua que llega a nuestras lagunas porque Santa Fe nos manda desde Venado Tuerto y Teodelina, y nos hemos encontrado que llega muy rápido a través de los canales clandestinos. Por tal motivo, el intendente Petrecca le solicitó al subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua, que se pueda evaluar este tema. Nos dijeron que se va a estudiar y es algo muy importante", dijo Balestrasse.

Luego, agregó que "también le pedimos que el agua no venga en forma desmesurada a Mar Chiquita. En eso estamos trabajando y con la expectativa de que el tema Picasa se puede llegar a solucionar. Hay muchas obras en marcha y otras a las que se les busca financiación para que se puedan concretar. Se está trabajando de manera inédita y como nunca se hizo en materia hídrica y es fundamental para dar una solución de fondo. Son obras que se tendrían que haber hecho en épocas de sequías, hace cinco años atrás, pero no se hicieron. También se busca financiación para terminar la obra desde la etapa 4 hasta Bragado que tiene una inversión de 700 millones de dólares. Se está haciendo un gran esfuerzo para poder finalizar con estas tareas. No se pueden hacer las obras aguas arriba hasta tanto no estén las obras aguas abajo. Esto es sentido técnico y común para seguir avanzando. Pero nos vinimos muy contentos por las obras que se están llevando a cabo".