Fay: “Es bueno que el Municipio haya atendido a la empresa de colectivos que acercamos”

TRANSPORTE PÚBLICO

Además, el concejal juninense afirmó que “el tránsito es un gran problema en la ciudad que no se soluciona sólo desde el Gobierno Municipal”.

El concejal Patricio Fay se manifestó conforme con la decisión del Gobierno Municipal de atender a la Cooperativa 3 Julio que está interesada en brindar el servicio de transporte público en la ciudad de Junín.

Días atrás, los integrantes de la Cooperativa que brinda el servicio en Salto, Zárate y Campana estuvieron en Junín reunidos con concejales de 1 País, pero no habían sido atendidos por funcionarios del Gobierno Municipal.

Fay explicó que “cuando llamamos al intendente Petrecca y al concejal Gabriel D’Andrea, este último nos manifestó que no podían atender a la cooperativa porque ya estaban negociando con otra empresa. Lo cual nos pareció muy sospechoso y poco transparente, porque siempre es bueno escuchar otras opciones. Asimismo, el secretario general Martín Beligni, luego había dicho que lo nuestro era sólo especulación política”.

“Pero luego de que hiciéramos pública la intención de la cooperativa, evidentemente recapacitaron y fueron atendidos por Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno. Lo que nos parece muy bueno. El tránsito es un gran problema en la ciudad que no se soluciona sólo desde el municipio. Se requiere del apoyo de todos y eso es lo que estamos haciendo. Por eso, cuando conversamos con la gente de la cooperativa y nos dijeron que les interesaba instalarse en Junín, intentamos que desde el Municipio los atiendan”, aseguró Fay.

Además, el concejal indicó que “habíamos lamentado mucho la primera negativa, pero ahora saludamos que hayan recapacitado y escuchen todas las propuestas, independientemente de quien las acerque. No es bueno para el gobierno encerrarse y que creer que tiene todas las soluciones. Porque está claro que en materia de tránsito estamos cada día peor y que solos no van a poder solucionarlo" y enfatizó que "hoy la ciudad cuenta con recursos económicos que no podemos desaprovechar. Por eso debe haber una apertura del estado, para aprovechar toda la experiencia y las relaciones públicas que contamos como comunidad”.

Por último, Fay dijo que “desde 1País intentamos colaborar con el gobierno municipal, porque es la manera de mejorar la ciudad. La mayoría de las veces nuestras propuestas son rechazadas, pero igual insistimos. Claro que después el gobierno municipal sólo dice que ponemos palos en la rueda, pero la realidad indica otra cosa. Esperamos que ésta, como tantas otras iniciativas que hemos acercado, ayuden a generar un municipio más abierto al diálogo.”