Petrecca profundiza sus recorridas por los barrios y destaca “el valor de la palabra”

RUMBO A LAS ELECCIONES DE OCTUBRE

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, recorrió obras de asfalto y charló con los vecinos del barrio San Cayetano, profundizando su estrategia de campaña de cara a las elecciones legislativas de octubre y poniéndose al frente del espacio.

El funcionario recorrió las casas de los vecinos y destacó la consigna del valor de la palabra para recuperar el vínculo entre el Estado y los ciudadanos. “Más allá del hecho de la obra, me llevo lo que me decían los vecinos, ‘cumpliste con lo que prometiste’. Y esto es algo genial y más en las personas que hacemos política. Durante mucho tiempo fue decir cosas y no cumplirlas y está claro que el vecino no te cree cuando le decís que en poco tiempo llega una obra. Te miran como diciendo, 'te atiendo, pero será uno más que no va a cumplir'. Por eso nos llena de satisfacción el hecho de poder reconstruir la relación entre el Estado municipal y el vecino de Junín", afirmó el jefe comunal.

"Cuando decimos algo, luego venimos, damos la cara y mostramos lo que hacemos. Este es un barrio nuevo en donde hemos cumplido con la totalidad de los trabajos de asfalto que hemos prometido. Ya tenemos el barrio Norte y el San Cayetano finalizados en su totalidad. Pero estamos muy satisfechos por la respuesta de la gente. Nos decían los vecinos que en esta calle, Sarmiento, a metros de la Ruta 188, no creían que iban a ver el asfalto, pero lo logramos. Ahora estamos trabajando en Capilla de Loreto, Emilio Mitre, Villa del Carmen y varios sectores más. Estamos cumpliendo con lo prometido y trabajando muy fuertemente en todo el Partido de Junín para llevar obras y servicios a todos los vecinos".

Además, expresó que "vamos trabajando de manera planificada en cada sector. También lo estamos haciendo con el desagüe pluvial que va a favorecer a cinco barrios y a más de 20.000 vecinos de la ciudad. Por tal motivo, vamos viendo dónde está la cañería, y vamos haciendo el asfalto. Hay un equipo de planificación de obras públicas de excelencia que nos permite hacer el trabajo de manera mucho más sencilla".

Para finalizar, Petrecca añadió: "Estamos contentos, porque el vecino está reconstruyendo esta relación entre el Municipio y la comunidad, que es fundamental".

“Hacer y estar”

A su vez, el referente del ministerio de Desarrollo Social de la Nación Juan Carlos Tolosa Rossini indicó: "Nos llevamos mucha alegría cuando vemos a los vecinos. Como dice el intendente Petrecca debemos hacer y estar. En este caso debemos recuperar el valor de la palabra, ya que muchos vecinos no creían en la política. Pudimos ver la emoción de José que, con sus 90 años, pisó el asfalto y eso nos llena de satisfacción. El funcionario y la política deben estar para traerles soluciones a los vecinos y mejorar la calidad de vida".

"Hoy contamos con un equipo que trabaja todo el día para el vecino, con el objetivo de que los servicios y las obras puedan llegar a los habitantes de todo el Partido de Junín", dijo Tolosa Rossini.