Fallo ordena trasladar a los detenidos que no sean de Junín, Pergamino y San Nicolás

POR EL HACINAMIENTO EN LAS CÁRCELES

Los jueces de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Junín, Andrés Ortiz y Carlos Portiglia, ordenaron que en las cárceles de esta ciudad sólo podrán permanecer detenidas personas que tengan causas en los departamentos judiciales de Junín, Pergamino y San Nicolás. Se desprende de un fallo conocido recientemente de la causa "Irregularidades constatadas en Complejo Penitenciario Junín, integrado por las Unidades 13, 16 y 49".

El fallo ordena, además, el traslado de los reos que no cumplan esa condición, a otros penales bonaerenses. Para realizar estos traslados, el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene un plazo de 60 días. Actualmente se estipula que el 70% de los reos no son de los departamentos judiciales mencionados, siendo la mayoría del conurbano.

En el fallo, los jueces expresan que "no sólo se muestra un exceso desde la perspectiva ocupacional, sino desde los tratamientos y servicios que deben brindársele a los privados de la libertad, lo que implica una capacidad real distinta y por supuesto, con una posibilidad de alojamiento de menor cuantía".

“Carencias estructurales”

Asimismo, los jueces explican que las circunstancias que dieron origen a esta causa fueron variando en el tiempo, y en algunos casos se agravaron, "en cuanto al número de detenidos, escasez de materiales e insumos para higiene, falencias en las cantidades y calidades de las dietas alimentarias, etc. Pero siempre persistieron las carencias estructurales que dieron lugar a superpoblación, faltante de colchones, insuficiencia alimentaria, los ya mencionados problemas de higiene por el no suministro de materiales, entre las notas sobresalientes".

Ahora, el ministerio de Justicia de la Provincia tendrá 60 días para trasladar a todos los detenidos que no se encuentren a disposición de magistrados de los Departamentos Judiciales de Junín, Pergamino y San Nicolás.

Además, el servicio penitenciario deberá abstenerse de enviar nuevas personas privadas de la libertad que no provengan de estos mismos departamentos judiciales y también tendrá que iniciar un proceso de mejora de todos los servicios que se plantearon en la causa.



“De difícil cumplimiento”

Una alta fuente judicial consultada por Democracia afirmó ayer que la medida sería de “difícil cumplimiento”, además de que quedarían las cárceles de Junín “vacías y el resto de los penales, con superpoblación”.