“Creemos que se trata de un fallo muy coherente”, dijo Patricio Fay

Conocido el fallo, concejales de 1País se manifestaron en favor de la medida de la Cámara de Apelaciones Penal que ordena el traslado de los detenidos de las cárceles locales que no sean de los departamentos judiciales de Junín, Pergamino y San Nicolás. En este sentido, el concejal Patricio Fay explicó: “Creemos que se trata de un fallo muy coherente, ya que las cárceles están superpobladas y el sistema penitenciario no garantiza las condiciones indispensables para que tanta cantidad de detenidos estén alojados allí”.

Además, el concejal aseguró que “cuando se construyeron los tres penales, tenían como objetivo que se alojaran allí personas privadas de la libertad de esta región. Pero con el tiempo, el gobierno provincial fue desvirtuando esta situación. Se agravó con el gobierno de Daniel Scioli y se continuó de la misma forma con la gobernadora Vidal. Así se llegó a esta situación”.

“Por eso, desde nuestro bloque de concejales apoyamos este fallo judicial y llevaremos adelante una solicitud para pedirle a la gobernadora Vidal que cumpla con la orden de los jueces y no apele el fallo”, afirmó el edil meonista.

Por último, explicó que “desde 1País, vamos a presentar una comunicación en el Concejo Deliberante para que todos los concejales acompañen el pedido hacia la gobernadora de que no apele la sentencia. Se sabe que la superpoblación de detenidos y las malas condiciones ambientales dentro de los penales contribuyen a la no recuperación de los detenidos. Por lo tanto, es fundamental que se trasladen los detenidos y que además se invierta en la infraestructura que se necesita”.