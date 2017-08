La Federación Agraria pide rever el convenio para la importación de carne desde EE.UU.

A CAMBIO DE PERMITIR EL INGRESO DE LIMONES ARGENTINOS

La entidad advierte sobre las consecuencias negativas que tiene para los productores argentinos la entrada de cortes porcinos estadounidenses. “El Gobierno tiene que importar cosas que no perjudiquen a la producción local y primaria”, afirmó Rosana Franco en diálogo con TeleJunín.

La Federación Agraria Argentina (FAA) rechazó la decisión del Gobierno nacional de permitir el ingreso de carne de cerdo desde los Estados Unidos, en el marco de una negociación comercial que implica la apertura del mercado norteamericano para limones argentinos.

Si bien desde la entidad ruralistas están de acuerdo con la decisión de abrir el mercado mundial, en este caso advierten que “la discusión comenzó por el convenio que hizo Argentina con Estados Unidos para venderle 20 mil toneladas de limones tucumanos a cambio de comprar 50 mil toneladas de carne de cerdo fresca congelada”, explicó Rosana Franco, titular de la Federación Agraria de Junín. Y remarcó: “esa cantidad de limones no es significativa en relación a la carne que va entrar a nuestro país”.

La carne llegará congelada y se venderá como fresca y “la cuestión aparece ya que Argentina tiene unos criaderos de primera con el tema cerdo y no tenemos prácticamente enfermedades que Estados Unidos sí tienen: esa enfermedad se llama PRRS que es un síndrome respiratorio reproductivo que afecta a las chanchas y a los lechones”, reafirmó.

“El 90% de nuestros productores de cerdo, son pequeños y traer esa carne con esa enfermedad puede hacer estragos en nuestros criaderos que es lo que cuestionamos desde la Federación Agraria”, sostuvo Franco. Y continuó: “El Gobierno tiene que importar cosas que no perjudiquen a la producción local y primaria porque los cerdos en nuestro país son criados por pequeños productores”.

Esta carne de cerdo proveniente de Estado Unidos congelada va a estar en las heladeras de las grandes cadenas de supermercados y se va a vender como un producto fresco “por lo que hay que prestarle atención al rótulo: si dice ‘no congelar’ significa que es carne importada ya que no dice la procedencia y debería decirlo”, aclaró la titular de la Federación Agraria de Junín.

“Espero que revean este tema para que no vengan 50 mil toneladas de carne de cerdo congelada en paleta y bondiola sin hueso. Los consumidores tenemos que hacernos valer y cada vez que vayamos a comprar cerdo en las grandes cadenas debemos revisar bien el corte de carne a comprar”, remarcó.

Biodiesel

El gobierno de Estados Unidos anunció oficialmente su decisión de aplicarle al biodiesel producido en Argentina derechos antidumping de entre el 50 y el 64 por ciento, lo cual afectará exportaciones hacia ese destino por al menos 1.200 millones de dólares al año.

Esta disposición surgió tras dar lugar a una demanda presentada por la Cámara Nacional de Biodiesel estadounidense, que acusó a los productores argentinos de incurrir en dumping a partir de supuestos subsidios y "prácticas desleales".

“El 90% de la producción se exporta ahora a Estados Unidos y el año pasado se vendía a la Unión Europea”, sostuvo Franco.

“Hay una discusión entre el gobierno de Donald Trump y la Argentina ya que el complejo sojero argentino produce este combustible subsidiado por el tema de las retenciones, por lo que Estados Unidos le puso barreras y el biodiesel deberá pagar el 54% de aranceles”, explicó.

“El complejo sojero del Gran Rosario que producen aceite de soja, harina y biodiesel, se va a perjudicar porque lo deja fuera de competencia. Nadie puede exportar algo a algún lugar y pagarle un cierto porcentaje al gobierno para permitir ingresar a ese país”, remarcó.

“El Gobierno tendría que haber visto bien cómo negociar el combustible renovable, que va a generar, además que baje el precio de la soja”, concluyó.