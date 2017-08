Confirman la reapertura de los créditos hipotecarios Procrear

PARA EL MES PRÓXIMO

Todavía no está definida la cantidad que será otorgada. El criterio de selección será por puntaje y se priorizará a quienes tengan mayores condiciones de vulnerabilidad.

El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y presidente de Procrear Iván Kerr adelantó ayer que “lo más probable” es que “en septiembre” reabran la convocatoria para la línea de créditos Procrear destinados a la compra de vivienda, aunque todavía no se definió la cantidad de préstamos que serán otorgados.

“Lo más probable es que en septiembre hagamos un nuevo llamado del Procrear para comprar vivienda”, aseguró el funcionario al referirse a la línea crediticia que el Gobierno lanzó a fines de febrero y que benefició a 90 mil personas.

Kerr celebró que el Gobierno nacional impulse políticas que faciliten el acceso al crédito hipotecario tras “años de caída de acceso al crédito” que se desplomó con la crisis del 2011 y “no se recuperó”.

“Afortunadamente este año con el tema de la UVA que creamos con el Banco Central, y que los bancos públicos empiecen a prestar a 30 años en UVA, generó muchísimo acceso al crédito hipotecario”, destacó.

Si bien dijo que “los números son récord” y que en julio se otorgaron “más de 5 mil millones de pesos en créditos”, admitió que aún “sigue siendo poco” en relación a la “enorme necesidad”.

Además, negó que estos préstamos tengan una connotación electoral al afirmar que se trata de la “continuidad de lo que ya existía de la gestión anterior”, a lo que se sumó la “inscripción en febrero para lo que fue el crédito para la compra de la vivienda nueva o usada, algo que antes Procrear no ofrecía”.

Esa línea benefició a 90 mil personas que hoy “están gestionando su crédito hipotecario no ya en un banco sino en 15”.

Prioridades

Según explicó Kerr, aún no se definió la cantidad de créditos que se otorgarán, algo que dependerá del “Presupuesto 2018”, pero aseguró que el criterio de selección será “por puntaje” y se priorizará a quienes tengan “mayores condiciones de vulnerabilidad”.

Las líneas crediticias que se encuentran ahora son Procrear Construcción para aquellos que tengan un lote propio y los microcréditos Mejor Hogar, a las que se puede acceder a través de la página www.argentina.gob.ar.

“En las dos modalidades, lo que damos es un subsidio al frente, un dinero que la gente no va a tener que devolver de hasta 400 mil pesos”, explicó el funcionario.

Procrear Construcción está destinado a quienes tienen un lote propio y quieran construir una vivienda, y la operación promedio está en 1.050.000 pesos. “La gente está con un subsidio de 320 mil pesos. Toma un crédito de unos 580 mil y por un anticipo del 10 %, eso da una cuota final de 4.400 pesos”, precisó Kerr.