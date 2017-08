Claves para tener en cuenta

1. Las líneas de créditos: “Solución Casa Propia” fue la nueva línea que se lanzó en febrero para adquirir una vivienda nueva o usada de hasta un valor de 1.500.000 de pesos. Puede ser una casa o departamento y su destino tiene que ser de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Combinó ahorro familiar, una bonificación de capital no reembolsable del Estado nacional y un crédito hipotecario (con cuotas accesibles y plazos de hasta 20 años) otorgado por una entidad bancaria que participe del programa.

Las otras líneas que se conocieron como “Desarrollo urbanístico”, una opción para las familias que deseen acceder a su primera casa a través de la compra de una vivienda a estrenar en uno de los 70 desarrollos urbanísticos que están en construcción en todo el país, y “Lotes”, con la posibilidad de acceder a un terreno para la construcción.

2. Los requisitos: * Ser argentino o nacionalizado con residencia permanente. * Tener entre 18 y 55 años de edad. * Tener un año de antigüedad laboral, ya sea en relación de dependencia, autónomos o monotributistas. * Tener ingresos familiares netos de entre 2 a 4 (salario mínimo, vital y móvil) al momento de la inscripción. * Tener una buena calificación crediticia: no registrar antecedentes negativos en el sistema financiero (situaciones 2 a 5, por el incumplimiento de pago de cualquier obligación o cheques rechazados) en los últimos 24 meses. No estar inhabilitado por el Banco Central o por orden judicial.

3. Ahorro previo: Los solicitantes debían contar con un ahorro del 10 por ciento para los casos en los que el valor de la vivienda a adquirir no supere el 1.000.000 de pesos; y del 15% para aquellos casos en los que el valor supere $1.000.000 y vaya hasta $1.500.000. Además de otros gastos, como escrituración.

4. Los pasos para acceder: * Se debía completar el formulario de inscripción online, desde la página de la Anses; con carácter de declaración jurada; y adherir a las bases y condiciones del programa. * El interesado debía ser seleccionado (a través de un sistema de puntaje y validación de datos) como sujeto de subsidio. *Calificar como sujeto de crédito y obtener un crédito hipotecario en cualquiera de las entidades bancarias participantes del programa en la línea UVA (Préstamos de Unidades de Valor Adquisitivo).