Comienza en TeleJunín “Pedro el Escamoso”, una novela que te hará reír

FRECUENCIA 7 DE CABLEVISIÓN

El canal local TeleJunín, que emite por frecuencia 7 de Cablevisión, suma a su programación una telenovela de con gran éxito en todo el mundo: Pedro el Escamoso. Se trata de una novela colombiana, producida por la cadena de televisión Caracol, que en Argentina fue emitida con muchísimo rating por Telefe durante 2001 y 2002.

La emisión de Pedro el Escamoso se da tras el éxito de Cuchicheos, Fina Estampa, América y Vivir la Vida, otras telenovelas que pasaron por el canal local. Manteniendo los días y horarios reservados para estas producciones, Pedro el Escamoso se podrá ver a partir de mañana, de lunes a viernes a las 13 y a las 19 por TeleJunín (frecuencia 7 de Cablevisión).

La historia

La novela cuenta la vida de Pedro Coral Tavera (Miguel Varoni), un personaje que no se parece al típico galán: no es rico, no es guapo ni se viste bien. Pero se cree buen bailarín.

Su gran personalidad lo convierte en un galán implacable que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal a raíz de un problema con una mujer. A su llegada, Pedro, un ser “escamoso”, listo y enamoradizo, encuentra al amor de su vida, Paula Dávila (Sandra Reyes), y en menos de 48 horas termina siendo su chofer y confidente.

No sólo eso, también se transforma en el gran sustento de la familia Pacheco, integrada exclusivamente por mujeres, a quien el hombre de la casa acaba de abandonar. Así es como Pedrito Coral Tavera encuentra el escenario perfecto para actuar y desplegar sus escamas. Crea su propio universo, plagado de grandes mentiras, pero buenas intenciones.

Y, finalmente este seductor recalcitrante termina siendo la persona clave en la vida de todo ser humano que se le cruza, contagiando alegría con su sonrisa de oreja a oreja y su particular forma de vestir, hablar y de emocionar.