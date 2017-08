“Voy a trabajar por el empleo joven, la educación y el control de inundaciones”

RUMBO A LAS ELECCIONES DE OCTUBRE

El candidato a senador provincial de 1País Mario Meoni explicó cuáles serán sus principales ejes de trabajo si llega a ocupar una banca en el Senado de la provincia de Buenos Aires, haciendo referencia al empleo para jóvenes, la educación y el control de inundaciones.

Meoni dijo que “más allá de que son muchos los temas que me interesa trabajar y en los que puedo realizar aportes, quiero centrarme especialmente en tres, que veo que son fundamentales, que pueden contribuir a traer mejoras en la calidad de vida de miles de personas”.

Por un lado, “desde hace mucho tiempo se venimos sufriendo grandes problemas de seguridad. Y hay que atacarlo de raíz, y no es con más patrulleros o policías. Sino que, para impedir que haya más exclusión social y por ende más delito, tenemos que mejorar en la educación y la generación de empleo”.

“Por eso, ya estamos trabajando en el armado de un programa para generar empleo en los jóvenes, que son los que más están sufriendo el desempleo y son los que menos oportunidades tienen”, afirmó Meoni.

Además, agregó que “en los jóvenes, el desempleo se duplica o triplica respecto de la tasa general. Por eso, el estado debe generar políticas públicas que les brinden posibilidades a este sector de la sociedad que son el futuro”.

En este mismo marco, Meoni afirmó que “la educación es otro eje fundamental para la integración. Por eso también estamos trabajando en un proyecto que mejore la forma en que se invierte el Fondo de Financiamiento Educativo, tanto en la provincia como en el Municipio. Vemos que la discrecionalidad en el gasto no es coherente con las necesidades del sistema educativo, ni de los alumnos ni de los docentes”.

“Por eso, estamos trabajando en una reglamentación de su uso, para que el dinero de educación vaya a educación y genere inclusión de niños, adolescentes y jóvenes a la escuela. Siempre hemos lamentado la falta de recursos para la solución de problemas. Hoy hay muchos recursos para educación, pero los problemas son cada vez más graves”, afirmó Meoni.

“Ya estamos trabajando en el armado de un programa para generar empleo en los jóvenes, que son los que más están sufriendo el desempleo”

Inundaciones en la Región

Por último, el ex intendente de Junín sostuvo que “el tercer tema que me preocupa mucho es el control de inundaciones. En estos últimos meses hemos podido ver como los Comité de Cuencas no funcionaron. Cómo los municipios fueron realizando cortes de rutas para sacarse el agua de encima y cómo todo fue funcionando de manera desprolija”.

“Por lo tanto, necesitamos mejorar el funcionamiento del sistema hídrico. Para eso, hay que modificar el código de aguas de la provincia de Buenos Aires y darle recursos a los Comité de Cuencas. Asimismo, hay que finalizar todos los manuales de procedimientos y darlos a conocer. También, todos los Comité de Cuencas tiene que contar con personal especializado en la materia, para tomar decisiones. Una inundación no puede quedar en manos de funcionarios que accedan a presiones o realicen acciones a partir de la especulación política”, cerró Mario Meoni.