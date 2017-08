La Escuela de Danzas “Azah” presentó “Nostalgias”, un espectáculo de jerarquía

EN TEATRO DE LA RANCHERÍA

Participaron alumnas de la academia, como así también estudios invitados a cargo de Paula Aranda, Valentina Tornello, Vibra, Aralú, Punto Be Gym, Valeria Aragón y Milagros Meoni.

La profesora Silvana Meoni presentó un atractivo espectáculo de danzas y ritmos en Teatro de la Ranchería.

“Nostalgias”, se llamó este evento, que consistió en la muestra anual de la Escuela de Danzas Árabes “Azah”, dirigida por Silvana, desde hace diez años.

Se realizó el 17 de agosto último, con la participación de todas sus alumnas de Junín y Agustina se sumaron los estudios invitados a cargo de Paula Aranda y Valentina Tornello (Danzas Árabes), Vibra, Aralú, Punto Be Gym, Valeria Aragón y Milagros Meoni (Ritmos).

En diálogo con Democracia, Silvana explicó que “Nostalgia” se basó en expresar “lo que cada bailarín siente al pisar un escenario, al vivir a diario con esta pasión, siente nostalgia por cada clase, por cada show, por cada momento vivido con la danza”.

“Fue muy especial lo que le transmitimos al público, muy emocionante. A lo largo del show plasmé muchas coreografías con fusiones; como fusión Arabe-Salsa, fusión Arabe-Hip-Hop, etc. Fue un espectáculo muy variado y dinámico”, aseguró.

Lo cierto es que el Teatro de la Ranchería estaba a pleno y el público devolvió la buena energía emitida desde el escenario, con aplausos, el mejor premio para las alumnas y profesoras.

“Ver la emoción de cada familiar al ver lo que cada bailarín expresaba no tiene precio”, dijo Silvana, quien año a año presenta el producto de su trabajo, junto con las chicas de “Azah”.

La academia

La academia de danzas árabes Azah está ubicada en calle 9 de julio 840.

Las clases son dictadas de lunes a sábados, en todos los niveles y categorías (Babys, infantiles A y B, Pre-Juveniles, Juveniles y Adultas).

Las inscripciones se encuentran abiertas todo el año, las alumnas participan de shows como “Nostalgia”, de viajes, competencias y diferentes encuentros por todo el país.

La escuela funciona hace 10 años, buscando siempre la excelencia.