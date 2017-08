Juan Manuel Sequeira: “El municipio tiene que abrirse al diálogo”

JUNÍN BICENTENARIO

Junín Bicentenario estuvo muy cerca del piso para competir en octubre, ¿cuál es el balance que dejaron las Primarias?

-Ese domingo fue un día difícil para nosotros, pero empezamos a tener charlas con todos los compañeros de Junín Bicentenario. Fue un saldo muy positivo porque juntamos 786 votos con una idea de campaña que era hablar de nuestra ciudad, ya que hay temas muy importantes en Junín y no debemos dejar de hablar, porque el tema provincial y nacional nos absorbe el tema local. Esperemos que ahora sea una agenda cargada para los que quieran ser concejales con los temas propios de Junín.



-Fue una elección muy nacional, con poco corte de boleta.

-Cuando se nacionaliza tanto la campaña, es muy difícil poder, con una lista corta como la nuestra, romper con eso. Pero esos 786 votos son de un espacio propio, sin punteros ni aparato político, ni sindicato. Simplemente la Casa del Pueblo, con vecinos y vecinas de nuestra ciudad, y el objetivo de lograr meter en la agenda política temas que eran locales. Nos faltaron cincuenta votos y estuvimos muy cerca del objetivo pero nos deja posicionados como espacio progresista de Junín no peronista, más allá de que es un orgullo compartir lista con los amigos peronistas. Entendemos que Junín necesitaba mostrarle a la sociedad que la Casa del Pueblo era un espacio progresista diferente, decidido a jugar un papel plural. Muchos políticos juninenses no entendieron que había que abrir las listas y por eso jugamos y conseguimos estos 786 votos que nos pusieron en un lugar de mucho trabajo, pudiendo seguir enamorando a muchos juninenses.

-Con estos casi 800 votos habrán venidos otros espacios políticos a dialogar de cara a octubre, ¿no es cierto?

-Agradecemos muchísimo a estos espacios políticos y hemos podido conversar con todos. Desde el lunes después de la elección hasta hoy estamos conversando con distintos espacios políticos y nosotros con Junín Bicentenario estamos dispuestos a seguir conversando con los espacios que se animen a discutir temas locales.

-¿Usted cree que no se discutieron los problemas de Junín en la campaña?

-Yo creo que esto de alguna manera es lo que planteaban los vecinos y vecinas juninenses. No podemos tener en Junín, al mes de agosto, trece muertes y dos jóvenes más luchando entre la vida y la muerte en el hospital. Y no tenemos acuerdos de cómo tratar el tema del tránsito en Junín. Hay temas muy complejos, que no se pueden solucionar sin diálogo político, y de hecho el tránsito no lo solucionaron de 1983 a la fecha. Si no nos sentamos entre todas las fuerzas políticas no lo vamos a resolver y me parece a mí que como políticos no nos ponemos a pensar en esto que está sucediendo en la ciudad. Además hay que hablar de los temas de empleo, de poder tener un espacio de medioambiente mucho mejor. En dos meses elegimos concejales y esto es una clara idea de lo que tenemos que transmitir a los ciudadanos, ya que no elegimos cómo cambiar el Ejecutivo, ya que eso se elegirá en 2019. Nadie habla de cómo vamos a fortalecer el Concejo Deliberante, hablan del tema de los colectivos, que me parece que es una cuestión y un proyecto del Ejecutivo. Nosotros debemos ser la voz de ese vecino que está silenciado. Por ejemplo los vecinos de los barrios de los totoreros nos pidieron que los ayudemos a hacer una Sociedad de Fomento y nosotros desde Junín Bicentenario nos comprometimos. Los vecinos del barrio Los Almendros nos dijeron que hoy tienen un transporte público que es el que viene de la laguna a la ciudad y los días que llueve los chicos no tienen cómo cubrirse, ya que no hay paradas de colectivos.

-¿El oficialismo está descartado de estas charlas?

-En diciembre de 2015 asumió Pablo Petrecca y en enero le mandé un mensaje porque trabajaba con él en el Concejo Deliberante y le planteé mi visión con respecto al tránsito. Me dijo ‘quedáte tranquilo que estamos trabajando en eso’, y el tránsito sigue igual. El problema es social y nacional pero lo tenemos que solucionar los juninenses. Necesitamos un observatorio para trabajar y saber dónde se dan los accidentes y cómo actuamos en los distintos sectores.

-La gestión municipal basa su campaña en la obra pública, ¿es suficiente?

-Hay obras muy importantes para la ciudad y ni hablar cuando uno recorre con los vecinos que están sobre Alvear o Pastor Bauman o quienes transitan por avenida de Circunvalación. Lo que nosotros planteamos son los temas propios y nuestros, que tienen que ver con nuestros jóvenes que están abandonados a la merced de la droga y el alcohol en las esquinas de nuestros barrios, el tema del tránsito y el empleo. Me parece que hay que ver qué vamos a hacer con los chicos que se anotaron en el camión de empleo, donde vimos colas de jóvenes de entre 18 y 25 años, ya que lo peor que les podemos hacer a nuestros jóvenes es romperles las expectativas. Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar y estamos dispuestos a poner el hombro, nuestras ideas. Junín Bicentenario quiere seguir trabajando y desarrollando. Queremos que los partidos juninenses tengan una acción vecinal.



-¿Es optimista en que haya en Junín un mayor diálogo entre las distintas fuerzas políticas?

-En diez años cumplimos 200 años y no es una fecha menor. Debemos poner acuerdos para poder resolver hoy los problemas que necesitamos para empezar a pensar una ciudad para el futuro. En eso Junín hoy está enclavada en un lugar único de la provincia de Buenos Aires, con una autopista que va a cambiar nuestra vida y nosotros los políticos tenemos que estar acordes a eso. Por eso tengo el optimismo de que podamos seguir dialogando y sobre todo de que el Gobierno local tenga menos miedo y se abra más al diálogo.

-Se le criticaba mucho a Cristina el tema de la falta de diálogo, ¿este Gobierno de Cambiemos cree que es más dialoguista?

-Yo creo que nos demostró que no es dialoguista. Una cosa es lo que uno dice y otra, lo que uno hace y creo que en esto la ciudadanía ha empezado a tener una visión de entenderlo. Uno dice muchas cosas desde el marketing, pero después, en los hechos, las cosas se van demostrando de otra manera y me parece que en eso hay un avance de este gobierno en poco diálogo, un avance sobre otros poderes y todo lo que se le criticaba a Cristina, se está haciendo. Cuando hablo de otros poderes, hablo de la Justicia, de dialogar poco con las otras fuerzas políticas, de entender que la grieta se tiene que hacer mucho más amplia para que nos convenga. Creo que ese es el juego hoy de la política: tratar de que se desnacionalice todo para poder discutir temas que tienen que ver con los servicios como el gas y la luz, que no quieren discutirlos y el marketing cumple allí una función muy importante.