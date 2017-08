Este año las barberías marcan tendencia, apuntando a la clientela masculina

“POP CUT”, PELUQUERÍA Y BARBERÍA

En los últimos tiempos las barberías marcan tendencia, tras el surgimiento de las modas de los años ‘ 50, el cuidado y mantenimiento de la barba y los cortes de pelo, casi rapados en los laterales.

El estilo Messi 2017 se impone, con un peinado conocido como 'british', rapado en los costados y con el jopo bien levantado, acompañado por una barba recortada, casi redondeada.

Dichas tendencias fueron adoptadas por las barberías argentinas, entre ellas las juninenses, que atentas a los tiempos que corren, aggiornaron sus locales y buscaron dar respuesta a los requerimientos de la clientela.

“Pop Cut”, barber shop, es una peluquería y barbería, ubicada en avenida Padre Respuela 34, que funciona de lunes a viernes de 8.30 a 12 y 16.30 a 22, y los días sábados de 10 a 22 horas.

En el lugar se hacen cortes de pelo, marcado de barba y afeitado, exclusivamente para hombres.

Sergio Rosales, propietario de la misma, al ser entrevistado por Democracia, explicó que hace pocos años hizo furor en Argentina la barba, “básicamente porque tenemos una cultura muy futbolera”, apuntó.



Según lo expuesto, “hay jugadores de fútbol, como Lionel Messi, que usa barba, y los adolescentes (y no tanto), se sienten muy identificados con él, adoptando la misma moda.

“En Europa ya hace unos años que se usa la barba. En nuestro país, las barberías atienden a la clientela masculina, a aquella que usa barba y quiere tenerla prolija, recortada. Muchos locales ponen barber shop, pero en realidad son peluquerías y lo que menos hacen es afeitar”, opinó.

Respecto a cortes de pelo y las nuevas tendencias, Rosales explicó: “ya desde el año pasado, hay cortes hitlerianos, básicamente, porque se usan los laterales muy marcados, incluso los que se animan, los más audaces, se afeitan directamente la parte de abajo. Y en el caso de los peluqueros que no están acostumbrados a trabajar con navaja, vienen las afeitadoras de línea profesional que hace un trabajo muy similar al que hace la navaja”.

Tendencias en cortes

De acuerdo a lo explicado por Rosales, la tendencia actual son los cortes denominados “fade” (que en castellano sería sombreados), que pueden ser tanto bajo, medio o alto. “Los adolescentes ya se están animando a afeitarse bajo y los que no, usan un sombreado más tranquilo. En la cúspide o parte superior de la cabeza, se usan los cabellos más largos, algo totalmente distinto al año pasado cuando se usaba bien cortito también arriba. Hoy por hoy el pelo se usa con mucho más volumen, tanto con rayas como sin rayas, incluso las rayas hechas con la máquina, para el costado”, dijo el barbero.

“Eso es lo que básicamente hoy impone la moda y la tendencia. Hoy más que de moda hablamos de tendencia. Estimo que va a seguir evolucionando y, como mínimo, tenemos para uno o dos años más, hasta que surjan nuevos cortes”, afirmó.

Fútbol y cortes

Parecerse a tal o cual jugador parece para muchos una premisa, en lo que a cortes de pelo respecta. Así, las barberías tienen en cuenta tales gustos estéticos.

“Culturalmente, en este caso, seguimos lo que usa el futbolista. Mientras se deje la barba, se va a seguir usando. Después está aquel que la usa, más por gusto personal que por seguir una moda”, aclaró.

“En la sociedad actual se ha aceptado mucho el tema del piercing, tatuajes y barba, que en otros tiempos, para ciertos trabajos no se permitían. Hoy se han aceptado estas tendencias, y en algunos casos, no deja de ser un punto a favor para sumar a la hora de atraer nuevos clientes, las nuevas generaciones, puntualmente”, explicó Rosales.

Cabe aclarar que en Pop- Cut, no se hacen tinturas de pelo, según dijo su propietario.

“Antes lo hacía hasta que decidí dedicarme a la barbería, a lo masculino, volver a los inicios. Cuando me inicié fue en una peluquerías masculina y ahora estoy volviendo a dedicarme ciento por ciento a atender nada más que caballeros”, destacó.

Pero la barbería de Sergio Rosales es particular, con cierto estilo rockero, que le da un sello propio y ha puesto un Club de Caballeros, con mini-bar y sala de cine en la parte posterior, para que el cliente se sienta más cómodo. Allí hay una barra donde la persona puede esperar, tomar un trago y mirar cine, si así prefiere, en pantalla gigante.