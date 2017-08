Ferroviario: Demandan más luminarias y reductores de velocidad

CUENTAN CON TODOS LOS SERVICIOS BÁSICOS

El trabajo de los vecinos y fomentistas en pedir y reclamar a las autoridades tuvo su recompensa para los residentes del barrio Ferroviario porque en la actualidad, este pequeño vecindario ubicado al norte de la ciudad ya cuenta con todos los servicios básicos.

No obstante, los lugareños no se conforman y quieren seguir mejorando el sector porque todavía hay algunos asuntos pendientes. Entre ellos: algún déficit en el alumbrado público, más reductores de velocidad, recambio de tachos para los residuos y escrituración de inmuebles.

Infraestructura

“Vamos mejorando día a día, el barrio está cada día más lindo, bien mantenido, aunque siempre hay cosas para hacer”, señala el presidente de la sociedad de fomento, Martín Sofía.

Es que el barrio Ferroviario cuenta con todos los servicios elementales, dado que las redes de agua corriente, cloacas, gas natural y alumbrado público cubren la totalidad del sector.

Respecto de esta última prestación, el dirigente fomentista advierte que es deficitario en un lugar clave, como lo es la cuadra en la que está ubicada la Escuela Secundaria Nº 5.

“Estamos viendo la posibilidad de un reclamo histórico que tenemos para el frente de la Escuela –explica Sofía–, en donde hay solamente un colgante y necesitaría una mejor iluminación porque en esa institución también hay clases en horario nocturno. En esa cuadra faltarían más luminarias, hace más de diez años que venimos con este pedido, pero nunca se pudo avanzar en eso”.

Asimismo, Sofía destaca que espera una reconversión del alumbrado en todo el sector a partir de información que les brindaron desde el municipio, que indica que las luminarias que saquen de zonas céntricas cuando las cambien por led, mejorarían el servicio para los barrios periféricos. “Estamos esperando que nos llegue”, añade.

Mejoras

Los vecinos del Ferroviario destacan que, a partir de algunos reclamos que se hicieron, el municipio envió maquinarias al sector y se emparejó el predio de Sanabria y General Paz, en donde está el potrero del barrio, lo que implica que “ahora los chicos tienen un buen lugar donde jugar al fútbol”.

Asimismo, se está trabajando en la renovación de los tambores para los residuos: “Algunos no tienen tapa y con las lluvias y el uso se está deteriorando la chapa. Por eso estamos sacando los que no están en buen estado y los estamos cambiando por otros con tapa que tienen una durabilidad mucho mayor. Una parte fue entregada y nos quedan por recibir ocho o diez más”.



Tránsito y seguridad

El del tránsito es un punto sobre el que los lugareños también ven mejoras, ya que se instalaron reductores de velocidad en la esquina de Cabrera y Vuelta de Obligado. “Esa zona comprende el acceso al Club Rivadavia, la iglesia, pasa por los frentes de las escuelas y por la plaza, por eso era muy importante tener un reductor para que los autos no corran como lo venían haciendo”, afirma Sofía.

Asimismo, destaca que se pintaron las sendas peatonales, y comenta que se pidió, a través de la Mesa de Entrada del municipio, que coloquen dos reductores más: uno en la entrada del jardín y otro en Sáenz Peña y Sanabria, en la entrada al barrio 144 Viviendas, “porque es terrible cómo pasan los vehículos por ahí”.

En cuanto a la seguridad, asevera que “se ve el patrullaje constantemente”, aunque demandan que los rondines de la Policía Local ingresen al barrio, porque “si bien están destinados a las avenidas”, consideran que “sería importante que se amplíen los lugares de recorrida y se incluyan las calles internas”.

Escrituras

A pesar de que este barrio tiene varias décadas, todavía hay residentes que no cuentan con su escritura, ya que diferentes situaciones hicieron que se prolongue su regularización de los documentos.

Actualmente, quedan entre 25 y 30 inmuebles sin escriturar, aunque “se está avanzando a paso firme” en el tema y algunas ya están a punto de salir. “Esperamos que pase lo mismo con las restantes”, concluye Sofía.