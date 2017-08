Fomentistas y vecinos de El Picaflor festejaron cumpleaños

ANIVERSARIO 16º DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

El Jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, junto a la directora de relaciones con la comunidad, Cristina Cavallo, acompañaron a Jorge Libonatti, presidente de la comisión directiva de la sociedad de fomento y a los vecinos en los festejos por el aniversario número 16 de dicha comisión.

"Un año más que afortunadamente podemos compartir junto a Jorge, la comisión directiva y los vecinos, el aniversario 16 de la creación de la sociedad de fomento", indicó el Intendente Petrecca, quien sostuvo también que "es muy lindo compartir y dialogar con los vecinos, en esta oportunidad del barrio El Picaflor. La gestión municipal reconoce el trabajo de los fomentistas, por eso estar festejando hoy un cumpleaños de una sociedad de fomento que día a día trabaja para los vecinos y así contribuir a que tengamos una mejor ciudad".

El jefe comunal aseguró que "desde el primer día trabajamos en conjunto con los fomentistas porque así todo es más sencillo, sabiendo cuáles son las necesidades e inquietudes más urgentes y así encontrar, juntos, soluciones. Esto es para mí lo ideal".

Respecto del permanente contacto con los vecinos, el Intendente Petrecca dijo que "cualquiera sea la ocasión, el contacto con el vecino siempre es importante, porque nos nutre y nos permite saber si estamos haciendo las cosas bien y tomar nota. Nosotros queremos gobernar con el acompañamiento de todos, teniendo todos los mismos objetivos y avanzando. Sabemos que hay mucho por hacer pero todos los días queremos dar un paso hacia adelante para mejorar la calidad de vida del vecino".

Por su parte, el titular de la comisión de fomento del barrio El Picaflor, Jorge Libonatti, agradeció el acompañamiento del Intendente Pablo Petrecca y resaltó que "los fomentistas hacemos un trabajo muy importante, somos 500 vecinos a disposición del municipio. Yo puedo decir que cada vez que hice algún reclamo, no solo de mi barrio porque como soy parte de la Federación de Sociedades de Fomento los hago también por otros barrios, siempre he tenido respuestas".

"Estamos muy contentos de cumplir 16 años de vida y con muchas ganas de seguir avanzando. Saber que tenemos siempre el respaldo del gobierno de Junín para nosotros es muy importante. Hoy pasa algo que no pasó en los últimos 30 años, que es el absoluto respaldo y acompañamiento a las sociedades de fomento por parte de todo el municipio. Hoy Junín crece muy significativamente, el Intendente está haciendo un gran trabajo estando siempre a disposición del vecinos y eso el vecino lo sabe", dijo el dirigente barrial para finalizar.