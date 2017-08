Para bajar el precio del gas, impulsan que Junín entre en zona desfavorable

FRENTE AL INCREMENTO EN LAS FACTURAS

Para contrarrestar los efectos del incremento del consumo de gas en los meses más crudos del invierno y las abultadas tarifas que llegaron estas semanas a muchos hogares juninenses, el bloque de concejales de Cambiemos presentará un proyecto para solicitarle al Enargas y al ministerio de Energía y Minería de la Nación “la recategorización del partido de Junín dentro de las zonas desfavorables”.

Así lo confirmó ayer, en una entrevista con Democracia, el concejal Javier Prandi, quien aseguró que con esta medida “se busca un beneficio para todos los juninenses”, ya que en los meses de invierno el distrito registra un elevado aumento del consumo, en concordancia con lo que ocurre en otras regiones, como en el sur del país.

En este sentido, el edil de Cambiemos agregó que ya hay otros distritos de la región que solicitaron medidas similares, justamente, por el incremento del consumo que se dan en los meses de temperaturas más bajas.

“Pensamos en un beneficio concreto para todos. Creemos que se debería modificar el cuadro tarifario en función de la cantidad de metros cúbicos que se consumen en Junín”, dijo Prandi, y remarcó que “debería ser incluido en zona desfavorable”.

El 85% paga menos de mil pesos mensuales

Como informó este diario en su edición del 17 de agosto último, las facturas por el servicio de gas natural de red comenzaron a llegar en algunos casos con fuertes incrementos, y si bien la boleta es bimestral, lo cierto es que vecinos preocupados por la suba enviaron a este diario boletas de alrededor de 8 mil pesos (4 mil por mes).

En este contexto, el intendente Pablo Petrecca afirmó en una entrevista con Democracia y TeleJunín que “el 85 por ciento de los usuarios de nuestra ciudad paga menos de mil pesos mensuales”, y señaló que de ese número, el 15 por ciento tiene tarifa social.

“Todos los vecinos saben cómo está la tarifa actual y saben cuál es el consumo, incluso lo pueden ver en la página de Grupo Servicios Junín; no hay ningún misterio”, aseguró el jefe comunal en relación a las denuncias de la oposición sobre la presunta demora en el envío de las facturas, con fines electorales.

“Cada vez que recorremos y timbreamos no recibimos quejas de lo caro que puede llegar a estar el gas, sino que, al contrario, recibimos pedidos para conectarse a la red de gas natural, así que en definitiva sigue siendo un servicio económico y esta readecuación de tarifas, que sé que algunos sectores quizás les ha generado un impacto más fuerte, permitió que las empresas inviertan y Camuzzi Gas hizo una inversión que le iba a costar a los juninenses 100 millones de pesos y no nos costó nada”, afirmó.

Tarifa social

En el Concejo Deliberante, el bloque de Unidad Ciudadana solicitó recientemente el tratamiento de manera urgente del proyecto de creación de una tarifa social municipal de gas, ingresado por el bloque. La moción fue aprobada y el tema está siendo tratado en comisión.

La concejal de ese espacio Maia Leiva expresó que "las facturas están llegando con fuertes aumentos en los hogares de la ciudad. En muchos casos son impagables para los vecinos. Por eso pedimos que se trate con rapidez nuestra propuesta de una tarifa social municipal que incluya a más juninenses con este beneficio".

Ante la supuesta postergación de la llegada de las facturas para la semana después de las elecciones, la concejal expresó que "los vecinos de Junín no se merecen que se juegue con el tiempo de la entrega de las boletas de gas para sacar ventajas electorales. Estamos ante un tema muy delicado que debe ser tratado con mayor seriedad".

Asimismo, Leiva expresó que "cuando dialogamos con los vecinos, éstos sienten angustia porque no saben qué monto les va a llegar en la factura, más allá de haberse cuidado en el consumo. Es necesario que el intendente Petrecca y el director de la empresa Grupo Servicios Junín, Pablo Torres, le expliquen con claridad a la sociedad cuál es la forma de medición", finalizó.