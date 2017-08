A sus 104 años, falleció Lorenzo Aspe

UNO DE LOS FUNDADORES DEL COLEGIO MARIANISTA

El hermano marianista Lorenzo Aspe, uno de los fundadores del Colegio Marianista de Junín y referente de la congregación, falleció ayer, a la edad de 104 años

Aspe estuvo en esta ciudad en 2013, cuando fue condecorado por su centenario de vida por los directivos y toda la comunidad educativa del establecimiento de calle Carlos Tejedor.

En esa ocasión, el Concejo Deliberante local sancionó por unanimidad una ordenanza que le otorgó el título de “Mérito al ciudadano”, distinción que se fundamenta en la dedicación de su vida a la formación de numerosas generaciones de niños y jóvenes.

En aquel momento, el proyecto fue presentado por el entonces presidente del Concejo, Pablo Petraglia, ex alumno y docente marianista.

El religioso nació en España en 1913, llegó a Buenos Aires a fines de 1939 para sumarse a la misión marianista en la Argentina y dedicó desde allí toda su vida a la educación con un particular estilo y una presencia significativa que sus ex alumnos no olvidan.

En 2013, el superior regional de los Marianistas, padre Andrés Tocalini SM, presentó su libro “Anécdotas de una vida centenaria”, en homenaje al consagrado.