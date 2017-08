En los últimos cuatro días, unas 30 mil personas visitaron la ExpoJunín 2017

LA FIESTA DE LA CIUDAD Y EL CAMPO

Unas 30 mil personas visitaron la ExpoJunín 2017 entre el viernes y ayer, según lo confirmó a Democracia el presidente de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), Alejandro Barbieri.

“El balance es muy positivo, hubo mucha concurrencia, los expositores han vendido muy bien, los que vinieron a hacer negocios los pudieron hacer y las familias disfrutaron, ya que por suerte el buen tiempo acompañó y la exposición estuvo cargada de mucha alegría”, expresó el dirigente rural.

“No volver al pasado”

En relación con el contexto político, el domingo último, en la apertura oficial, la SRJ fijó su postura. “Hemos podido afianzar en más de un año y medio de gestión la institucionalidad del diálogo con los distintos actores del Gobierno, apoyando las buenas políticas y reclamando lo que falta o entendemos que hay que corregir. Esto no quita nuestra postura de que no se puede volver a una forma de gobernar o de concepción del poder como tuvimos en el pasado, situación que ha quedado descartada en las últimas elecciones”

“Quedó demostrado que con la quita de retenciones se pudo recaudar lo mismo por el impuesto a las ganancias e ingresos brutos provinciales, dando como resultado una diversificación y mayor producción, con mayor volumen de trabajo, transporte e inversiones”, agregó.

“Que quede claro, al sector no se le dio más, sino que se le dejó de sacar y no hay que olvidarse que todavía continuamos con el 30% de retenciones a la soja”, indicó.

“Si bien avalamos la política macroeconómica que ha tenido el Gobierno nacional para con el sector, continuamos soportando excesivos trámites burocráticos, y se agregó recientemente el registro de tierras rurales explotadas, que consideramos de cumplimiento imposible”, dijo.

Petrecca: “Se mostró el potencial de Junín”

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, hizo referencia al clima de optimismo y esperanza que mostraron los sectores agropecuarios, industriales y comerciales de nuestra ciudad en la muestra que se desarrolló el fin de semana en el predio de la Sociedad Rural de Junín.

El municipio participó con propuestas tecnológicas, culturales y deportivas para que los visitantes pudieran disfrutar en familia. También se mostraron todas y cada una de las obras que se ejecutan en todo el Partido de Junín.

"Tras la recorrida por los stands y dialogar con productores, comerciantes y empresarios, la sensación es muy positiva", expresó Petrecca. Y agregó: "Vimos una muestra como hacíamos muchos años que no veíamos, donde se mostró el gran potencial que tiene Junín. Se pudo ver en todos los stands a muchos empresarios, comerciantes y productores realizando distintas consultas sobre los productos y servicios que se ofrecían".

El jefe comunal afirmó: "El potencial agropecuario e industrial es muy grande e importante y hacía rato que no se veía eso en esta muestra, como sí se vio este año. Hablé con muchos empresarios y me han manifestado un gran optimismo, incluso aquí, dentro de la muestra se ha avanzado en muchos negocios y se han generado muchos vínculos comerciales para el futuro".

"Uno nota un clima de esperanza, de que las cosas van a estar mejor, y se refleja en los negocios concretados y en los avances para concretar otros, como por ejemplo en el rubro automotriz o en el de maquinarias agrícolas. Sabemos que el campo es un dinamizador de nuestra economía y en Junín eso se ve concretamente, con la generación de más empleo, algo que como gobierno buscamos permanentemente", señaló el funcionario macrista.

Por último, dijo: "A pesar de las inclemencias del clima, el productor agropecuario también ha mostrado un gran optimismo en esta muestra, ellos son luchadores natos y a pesar de las dificultades han logrado cosechas récord en esta última campaña, todo esto, a nosotros como Estado, nos da mucho ánimo para seguir cumpliendo con nuestra palabra, que es la de seguir trabajando juntos para que podamos avanzar en pos de mejorar la calidad de vida a todos y cada uno de nuestros vecinos".