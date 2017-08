Roque Casciero: “El periodista mira la realidad con otros ojos”

CRONISTA ESPECIALIZADO EN ROCK

Roque Casciero empezó la carrera de periodismo en TEA (Taller Escuela Agencia) sin estar seguro de si eso era lo que quería para su vida. Pero lo supo en menos de una semana.

Fue en la primera clase de su profesor Daniel Lagares quien, después de hacer una larga introducción en la que explicó que el periodista “mira la realidad con otros ojos”, puso un bollo de papel sobre la mesa y pidió a sus alumnos que escribiesen cinco líneas sobre eso. Casciero pensó un minuto, se paró, tomó papel arrugado, lo abrió y vio que adentro había un caramelo. “Ahí me di cuenta de que iba a ser periodista porque había mirado la realidad con otros ojos”, cuenta hoy.

En su carrera pasó por medios trascendentes, se especializó en rock, entrevistó a grandes exponentes del género y hoy tiene su web silencio.com.ar que es una referencia en esa temática.

“Primero me siento periodista y después de rock”.

Sus años en Junín

En su infancia y adolescencia en Junín se puede rastrear algún germen de su inclinación posterior hacia el periodismo y el rock.

Las primeras huellas están en su padre, que pasó por la gráfica y la radio. También en la avidez de Roque por comprar la revista Pelo en su adolescencia.

En cuanto a la música, resultó decisivo el día que fue al cine Crystal a ver el show de Queen en Argentina. “Eso me marcó mucho –afirma Casciero–, fui solo, tenía trece recién cumplidos, era plena dictadura, y me cambió la vida”.

Y las idas constantes a Audiocanje para hacerse grabar casetes. Así como las noches de Radio Del Plata: los programas 9PM, con Lalo Mir y Elizabeth Vernaci, y Submarino Amarillo, con Tom Lupo, eran ineludibles.

“‘Silencio’ es una experiencia muy fascinante y muy movilizadora”.

Periodista

Más allá de estos antecedentes, cuando terminó el secundario Casciero se fue a Buenos Aires a estudiar análisis de sistemas. Estuvo un par de años en la carrera, pero no le terminaba de cerrar.

Entonces decidió buscar otras cosas y, sin estar del todo convencido, se inscribió en TEA. La anécdota del bollito de papel hizo el resto y allí arrancó su camino en el periodismo.

Cuando se recibió le ofrecieron una pasantía por tres meses en la revista cultural La Maga, en la que se terminó quedando cinco años.

A fines de 1998, en “un momento bastante malo para el gremio”, cerró La Maga pero, por una serie de casualidades, una semana antes le habían propuesto colaborar en Página/12.

Casi 20 años después, continúa en el mismo diario. Empezó en el suplemento No, publicó en Radar y pasó por la sección Cultura y Espectáculos, de la que hoy es subeditor.

En el medio, también fue colaborador de la revista Rolling Stone, y las ediciones argentina y mexicana de Playboy, entre otros medios. En 2007 publicó el libro “Arrogante rock: conversaciones con Babasónicos”.

Además, condujo dos programas en el canal de música CM y es docente en la UBA, TEA y TEA Arte.

Silencio

El 15 de octubre de 2015 arrancó con la web www.silencio.com.ar, una iniciativa que ideó con sus colegas Ignacio Guevara, Joaquín Vismara y Sebastián Chaves.

Casciero comenta que el objetivo era hacer una web sobre música y que les gustara: “Había varias, hay algunas todavía, y ninguna llegaba a ser lo que nosotros queríamos, no porque fuésemos súper exigentes, sino que queríamos encontrar otra cosa. Sin pedantería, solo que buscábamos reírnos, presentar las noticias de una forma diferente y hacer lo que, en definitiva, hacemos”.

La página tuvo una gran aceptación en el ambiente y, según dice, “es una experiencia muy fascinante y muy movilizadora trabajar todos los días en un proyecto propio”.

“Si estoy en medio de una manifestación puedo cubrirla tranquilamente, porque eso de mirar con otros ojos está y se puede aplicar a cualquier cosa”.

Periodismo y rock

En su extensa trayectoria, Casciero entrevistó a grandes de la música, desde Lou Reed hasta Tom Waits, entre muchísimos otros.

Al momento de rescatar algunas entrevistas, rememora una que le realizó a Charly García para la edición mexicana de Playboy, “que fue muy buena”, y otra con Iggy Pop. “Lo entrevisté dos veces –recuerda–, una en persona y otra por teléfono, y la segunda fue buenísima porque hablamos de todo y en la última pregunta le dije que me parecía que sus canciones se habían vuelto ‘de fórmula’ y me contestó: ‘Ya no sé componer canciones de rock, estoy hecho un viejo choto’. Fue un título fabuloso, ¿no?”.

Con todo, más allá de que se especializó en el ámbito musical, Roque Casciero sostiene que, antes que nada, honra la profesión, más allá de su inclinación: “Primero me siento periodista y después de rock. Si mañana estoy en medio de una manifestación puedo cubrirla tranquilamente, tal vez no sea tan buena mi nota como la que pudiera escribir alguien acostumbrado a eso, pero puedo hacerlo decentemente. Porque eso de mirar con otros ojos está y se puede aplicar a cualquier cosa. Trato de estar despierto con lo que hay. Por ejemplo, esta semana publicamos que Fito Páez está filmando una película sobre Charly García y eso no salió en ningún lado porque nadie se preocupó en preguntar qué era ese tweet que publicó Páez. Entonces te das cuenta de que es lo mismo: te parás y mirás qué hay adentro del bollito”.