Mario Meoni: “Hicimos mucho en Junín sin tener recursos”

En una entrevista con Democracia y TeleJunín, el ex intendente de Junín y primer candidato a senador de 1País por la Cuarta Sección electoral manifestó no ve “una gran transformación de obras” en la ciudad y abogó por un mayor diálogo político para resolver temas de fondo como el tránsito. Pidió un debate de candidatos.

-¿Cuál es el análisis tras las PASO?

-Fue una elección donde claramente buena parte de la ciudadanía decidió votar a favor o en contra de Cristina Fernández de Kirchner, no se tuvo en cuenta el resto de las opciones. A pesar de que la mayoría de la población siente los problemas económicos priorizó aprovechar esta elección para marcarle a Cristina que su retorno no es deseado y creo que eso marcó la elección. Y otro grupo importante, que no coincide con las políticas del Gobierno o tiene un grado de pensamiento mágico de que en el pasado tal vez estuvo mejor, acompañó a Cristina, más allá de su núcleo duro, que es importante, pero ese núcleo no supera el 20 ó el 22 por ciento de los votos, por lo que ha tenido también un porcentaje de votos de quienes buscaron alertar al Gobierno para que cambie el rumbo económico.

-¿Por qué es tan difícil plantear una tercera opción?

-Se dio así en los últimos 20 días, porque hasta ese momento era una elección de tres partes y las encuestas lo manifestaban así. Estuvimos durante toda la campaña y desde el año pasado haciendo propuestas, sugiriéndole al Gobierno qué hacer y qué no, con los equipos que conformó Sergio Massa, pero evidentemente la gente no votó propuestas en esta elección, votó en contra o a favor de Cristina Kirchner y eso nos excluyó en buena medida de la elección. De todas maneras, para nosotros esta fue una elección importante porque arrancamos de un piso de 16 puntos, y lo más probable es que de cara a octubre podamos crecer, sobre todo cuando se empiecen a debatir propuestas de gestión, de las legislaturas y concejos deliberantes.

-¿Por qué cree que prácticamente no se debatieron propuestas?

-Es bastante extraño, tendríamos que preocuparnos por esas cosas, pero la gente está también cansada de un ciclo político que tuvo al kirchnerismo como actor principal durante doce años, con un sesgo demasiado avasallante sobre buena parte de la población y la gente hoy, a pesar de que siente que su calidad de vida no ha mejorado o ha empeorado, prefiere ponerle un límite a ese proceso y empezar a discutir hacia adelante el futuro de la Argentina, sin Cristina Fernández en el horizonte. En este contexto creo que en octubre se va a discutir quién es aquel que lo va a defender mejor en el Congreso, en temas clave como los salarios, las tarifas, los precios de los alimentos, la inseguridad, situaciones que se viven en el país con tanto dramatismo.

-¿Cree que la elección en la Región estuvo muy "nacionalizada"?

-Absolutamente, no hubo ningún voto local. Cuando uno mira que el desarrollo de las elecciones en cada distrito fue lineal, para Cambiemos osciló entre el 45 y el 50 por ciento en casi todos los distritos -en Junín estuvo en el 41 por ciento-. La gente votó listas completas y no hubo una mirada hacia lo local. Nosotros obviamente que aspiramos a analizar otras cosas de cara a octubre y que la gente pueda saber cuáles son nuestras ideas para una de las comunidades en los próximos dos años.

-¿Cree que hubo irregularidades en el escrutinio en la Provincia?

-Hubo manipulación en el manejo del tiempo, en cómo fue la carga de los votos, no sé si irregularidades. A las 9 de la noche nos fuimos convencidos de que Cambiemos había sacado el 37%, Cristina el 31%, y después resulta que a las 3 ó 4 de la mañana nos encontramos con que hubo paridad, y que se cortó, quedaron 1.500 mesas excluidas, es un número muy alto de mesas sin contar, eso significa alrededor de 500 mil votantes que no fueron contabilizados, cuando había una diferencia de apenas 6 mil votos. No creo que haya habido fraude, sino un manejo de la información y del conteo final, seguramente que dentro de unos días va a estar el resultado definitivo y ahí sabremos el resultado final; espero que no sea así en octubre donde sí se definen candidaturas, diputados nacionales, legisladores provinciales, concejales, y no se puede manipular el resultado como se hizo esta elección.

A Cambiemos le sirvió para instalar esa idea de que ganaron el país, de que ganando la provincia de Buenos Aires enterraron definitivamente a Cristina Fernández de Kirchner. Por otro lado podría haber sido igual así sin recurrir a eso, porque los éxitos contundentes del interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, Entre Ríos le daba autoridad al Gobierno para poder hablar de una elección más que importante. Lamento que esto suceda, porque hay mucha gente que tiene puesta aún la expectativa, en mi caso particular por ejemplo, a pesar de no coincidir con los programas del Gobierno, confío en una mejora institucional y esto nos hace retroceder en ese sentido.

-¿Se viene una campaña de 1País tratando de debatir los temas locales?

-Me encantaría que hubiese un debate en el ámbito nacional, donde se contrapongan ideas, no solo 'estamos contra Cristina o a favor de Cristina’, me encantaría escuchar a Esteban Bullrich diciendo qué van a proponer para los próximos años, si es verdad que van a proponer una reforma jubilatoria aumentando la edad a 70 años, si es verdad que van a arancelar la Universidad, ese tipo de cosas que hoy se plantean me gustaría escucharlas en un debate, y también me gustaría que Sergio Massa pueda exponer cuáles son las ideas de nuestros equipos, que trabajan muy bien. Lo mismo ocurre en el plano local, me gustaría poder escucharlo a Patricio Fay debatiendo junto a los otros candidatos qué propone cada uno para Junín en los próximos dos años, sería bueno y sano que se hiciera lo que se ha hecho siempre, que hubiese ese tipo de debates para poder plantear las cosas locales con mayor profundidad. Cuando uno miraba la propuesta de Cambiemos en el ámbito local, solo hubo distribución de boletas, no hubo una sola propuesta para los próximos dos años. Nos gustaría que se discuta la seguridad, el manejo de los recursos del municipio, creo que hay muchas cosas para discutir respecto de Junín.

-¿En la Provincia los municipios tienen que estar alineados para recibir obras?

-Sí, es un poco triste eso, pero de todos modos me parece bien que lleguen obras a Junín, más allá del alineamiento. Está bueno que los juninenses podamos tener obras. Obviamente que es triste lo que pasó antes, y lo mismo sigue sucediendo ahora con los municipios que no están alineados al Gobierno, uno habla con Alexis Guerrera y ve las dificultades que tiene para recibir fondos o con Guillermo Britos en Chivilcoy, sigue siendo un vicio de la política. Veo que en Junín hay algunas obras de relevancia, pero no veo un vuelco tan importante, teniendo en cuenta todos esos recursos que deberían llegar a la ciudad, la obra de avenida Circunvalación es importante, pero es una obra en sí, nada más, después hay muchas obras que se han anunciado, que a lo mejor se están iniciando, pero no veo una gran transformación de obras, teniendo en cuenta la cantidad de recursos que llegan a Junín.

-Según su punto de vista, se podría hacer mucho más.

-No tengo dudas, nosotros de hecho hicimos mucho en Junín sin tener ninguno de estos recursos y la verdad es que no veo una gran diferencia de obras, no veo que se esté pavimentando mucho más de lo que se pavimentaba en nuestra gestión, no se ha hecho ni un solo metro de gas, las nuevas conexiones de gas se hicieron sobre la red que ampliamos en nuestra gestión.

-¿Cree qué hay poco diálogo político en Junín? Se lo pregunto porque donde no hay diálogo no hay política.

-No, lamentablemente. Creo que tiene que ver con las características del Intendente, que es alguien nuevo en la política, y eso no lo invalida, pero quizás hace que vea como una cuestión refractaria lo que estuvo antes, y también es un poco la lógica de Duran Barba (Jaime, el principal asesor de Macri), de que todo lo del pasado es malo, entonces hay que marcar distancias, diferencias, pero eso no construye, porque hay cuestiones, como el tránsito, que no las arregla ningún intendente solo. A dos años vista, el tránsito sigue siendo un problema grave, son cosas que hay que abordar colectivamente. Y lo mismo en lo que respecta al desarrollo productivo de la ciudad, la situación del comercio, hay muchas cosas que necesitan del diálogo. Espero que con el correr del tiempo eso se vaya modificando, cuando hay buenas intenciones y buena gente se puede hacer, y no tengo por qué dudar de las buenas intenciones del Intendente. Particularmente tengo una muy buena relación con funcionarios de los gobiernos provincial y nacional, entonces es un poco extraño esto de no tener diálogo. Y también es sugerente que en el ámbito nacional exista una contraposición tan fuerte entre el Gobierno y La Cámpora, y en Junín funcione tan aceitadamente el diálogo.

-¿Cuáles son las expectativas para la Legislatura bonaerense?

-Creo que vamos a ingresar y representar a nuestra región. El rol de 1País va a quedar bastante reducido, es una realidad, no vamos a tener una representación mayor a entre cinco y diez senadores, con lo cual va a ser muy importante la interacción con Cambiemos, que tampoco tiene la mayoría propia, o con Unidad Ciudadana, así que creo que vamos a ser en definitiva el punto de equilibrio en la Provincia, con mucho diálogo, porque nosotros no estamos para obstruir la gestión de María Eugenia Vidal, por el contrario, todo aquello que sea positivo para los bonaerenses lo vamos a acompañar y aquello que tengamos disidencias o avasalle algún interés de los bonaerenses, nos vamos a plantar con firmeza. Después está pendiente todo el trabajo para que en la región se hagan las obras de infraestructura que faltan, por ejemplo, contra las inundaciones.