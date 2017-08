Transporte público: hay cinco empresas interesadas en desarrollar el servicio

HABRÁ DEFINICIONES EN POCOS DÍAS

Hace poco más de dos semanas, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, confirmó públicamente que las firmas locales a las que se les había ofrecido hacerse cargo del transporte público, rechazaron la propuesta.

Caída esa opción, desde el municipio se buscan otras compañías que puedan desarrollar este servicio en nuestra ciudad. En tal sentido, son al menos cinco las firmas que mostraron interés en implementar un sistema de transporte público de pasajeros. Así lo confirmó el Secretario general de la comuna, Martín Beligni.

El funcionario también le anticipó a Democracia que esta semana el jefe comunal mantendrá una serie de reuniones con los representantes de estas compañías y, en pocos días, podría quedar definida qué empresa será la que preste el servicio en Junín.

Además, se estima que en menos de dos meses podrían empezar las obras de infraestructura, que incluyen paradas, refugios y señalización, por lo que los funcionarios locales se entusiasman con que antes de fin de año podría haber colectivos circulando por las calles de Junín.

Quién no y quién sí

A principios de julio el intendente mantuvo un encuentro con los empresarios locales que se dedican al rubro, a quienes les ofreció hacerse cargo del sistema transporte público de pasajeros que ideó el municipio.

“Convocamos a todos los que hoy intervienen y prestan servicios en Junín y en los pueblos –explica Beligni–, y les planteamos que analicen las posibilidades, de acuerdo a la experiencia que tienen en esta actividad, porque creímos que, si se agrupaban, podrían presentar una propuesta”.

Aun cuando desde el gobierno comunal pensaban que era una propuesta viable, los empresarios rechazaron el convite y allanaron el camino para buscar otras alternativas.

De esta manera, la administración de Petrecca comenzó a dialogar con representantes de diferentes compañías regionales y nacionales. “Varios se acercaron a nosotros porque sabían del interés que había, ya que Junín hace mucho tiempo que viene con el tema del transporte público, pero consideramos que la prioridad debería ser de los de nuestra ciudad”, comenta Beligni.

A partir de la negativa de los locales, se escucharon ofertas y se empezaron a evaluar los distintos proyectos.

El secretario general anticipa que “son cinco empresas las que están interesadas y acercaron una propuesta”. Y si bien sostiene que el análisis “no está cerrado en ese número”, las negociaciones avanzan en esas cinco alternativas. Es más, en esta semana el jefe comunal va a mantener encuentros con algunos de estos empresarios para ir dándole forma al proyecto y poder definirlo en pocos días más.

La elección de la empresa le corresponde al Ejecutivo, de manera directa, puesto que el Concejo Deliberante aprobó la emergencia en materia de transporte, habilitando al municipio a actuar sin intermediarios. “Obviamente, todo se va a hacer con los controles que corresponden”, aclaran.

Prioridades

Al momento de elegir la empresa que prestará el servicio, los temas sobre los que se va a poner el acento son el cumplimiento de los tiempos de los recorridos y el respaldo con que cuente la firma adjudicataria.

Así lo ratifica Beligni: “Para nosotros es vital que, si le decimos a la gente que el transporte va a pasar en un determinado horario, eso se cumpla. Por ahí parece una cuestión menor, pero en cuando se vea alguna dificultad en eso, nos va a costar muchísimo más instalar al transporte público a nivel cultural y que se haga propio. Por eso va a ser una prioridad”.

El funcionario municipal también destaca que se busca una compañía que cuente, sobre todo, con “el respaldo suficiente como para pasar el año y medio o dos que son necesarios para que tenga un rédito, mientras se da cumplimiento a los recorridos y los horarios como corresponde”.

También se va a exigir que cuente con unidades en buen estado, que también tengan los muletos para reemplazarlos cuando haya que arreglar alguno, “y que nunca se corte el cumplimiento de horarios”.

Para Beligni, “la experiencia es otro ítem importante”, aunque aclara que “generalmente, cuando hay respaldo es porque hay una trayectoria previa”. Y agrega: “Comúnmente, las empresas que ya están instaladas en una localidad desde hace mucho tiempo conocen el paño, tienen la solvencia suficiente y saben de lo que se trata cuando hablamos de instalar un servicio de transporte desde cero en una ciudad”.

Infraestructura

Otro tema que desde el municipio destacan su avance es en la infraestructura que requiere este proyecto, que incluye paradas, refugios y señalización. Por lo pronto, ya se está trabajando en los presupuestos y una vez que estén definidos, elegir la empresa y comenzar la obra.

La emergencia les permite que estos trabajos también se hagan a través de una contratación directa. Beligni estima que “en, aproximadamente, dos meses va a tener visibilidad la obra civil y el comienzo de la instalación de los refugios”.

Y añade: “En el corto plazo la gente ya lo va a empezar a palpar y verá que no es vender humo ni una acción electoralista, sino una idea que Pablo Petrecca ya tenía cuando era concejal, que continúa ahora que es intendente y así como la gente ve que hay muchas obras también se va a dar cuenta que el transporte público va a ser una realidad; y que es una iniciativa seria: no es extender un poco más una línea local que ya funciona, sino que va a ser algo sustentable, con sus paradas, sus refugios y sus horarios, que se van a cumplir”.

Propuestas opositoras

Días pasados, Unidad Ciudadana presentó su proyecto de implementación del sistema de transporte público de pasajeros y 1País propuso que se tenga en cuenta a la Cooperativa de Transporte Público 3 de Julio para ofrecerle también el servicio.

Respecto de este tema, Beligni asevera que en la comuna están “siempre dispuestos a recibir todo lo que le traiga una solución al vecino así que quien quiera trabajar de manera seria”, pero remarca que “nadie acercó ninguna propuesta concreta”.

Asimismo, el funcionario municipal recuerda que “en el Frente Renovador ya dijeron en 2014 que el transporte público no era viable en la ciudad, que había que acostumbrarse a las motos y las bicicletas, y que había que ver cómo el peatón y la ciudadanía se adaptaba a esto”. Y añade: “No sé que tipo de propuesta es porque no nos la presentaron a nosotros, no hay nada concreto. Y nosotros trabajamos con seriedad, siempre lo hicimos así, por eso las cosas que fuimos anunciando se cumplieron. Por lo demás, solamente lo vi en los diarios y me parece una acción electoralista, después de haber tenido una elección bastante baja como la que han tenido, parece que quieren levantar con este tipo de situaciones. No obstante, serán los ciudadanos los que elegirán a quien consideran que son serios a la hora de trabajar, proponer y dar cumplimiento”.

Avances

El avance en las negociaciones hace que los funcionarios tengan expectativas de poner en marcha este sistema en poco tiempo.

“Nosotros queremos que para este año el transporte público esté circulando por la ciudad –se entusiasma Beligni–, por los tiempos que estamos manejando podría ser así, aunque somos cautos porque sabemos que el año pasado tuvimos una demora y no pudimos dar cumplimiento a eso. No obstante, estamos dando pasos importantes, estamos avanzando en la obra civil que hay que hacer, tuvimos el apoyo del sindicato, el intendente logró que Junín tenga el subsidio para el combustible, algo que no es menor, y falta cerrar con la empresa que, si Dios quiere, la semana próxima Pablo lo va a estar concretando. Y una vez definido eso, las cosas van a avanzar a otro ritmo”.

A eso se le agrega que incluye la implementación de la tarjeta SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico), algo que ya está definido para que se pueda utilizar desde el arranque.

UTA

Por último, el secretario general del municipio destaca que, en la mesa de negociaciones que incluye a diferentes actores, también está la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

“Es una pata fundamental en esto –señala Beligni– porque es el sindicato que regula, controla y acompaña a los trabajadores que van a estar el día de mañana en el transporte público. En este diálogo, el intendente ya se reunió con los gremialistas, fue un encuentro muy positivo porque quedó de manifiesto que la UTA está interesada en acompañar este proyecto para que se concrete en la ciudad. Así que es muy importante haber logrado este apoyo para colaborar en todo lo que esté a su alcance. Este no es un tema menor, siempre y cuando el sindicato entienda cuál es la situación de la ciudad y que se suma a esta iniciativa para que todo traccione para la concreción del proyecto, es importantísimo”.

Las personas que trabajen en el sistema de transporte público serán empleados de la empresa, “por eso es importante el contacto con la UTA diciendo que en todo lo que puedan facilitar y acompañar, van a hacerlo”.