1País busca acercar a la Cooperativa 3 de Julio

El concejal de 1País Patricio Fay mantuvo una reunión con representes de la Cooperativa de Transporte Público 3 de Julio con el objetivo de acercarla al municipio para conocer el proyecto para Junín, aunque asegura que no logró que sean recibidos por funcionarios municipales.

El también candidato a renovar su banca explicó: “Hace unos días, un vecino de Junín, Juan Agustín García, me comentó que tenía relación con una cooperativa de transporte. Por lo cual, le pedí que los invitara a Junín con el objetivo de acercarlos al municipio para puedan conocer el proyecto y tal vez aceptar la propuesta del municipio. Nuestra intención es colaborar con el intendente para recuperar el transporte público porque es una necesidad para muchos vecinos. Y es por eso que, en silencio, gestionamos la llegada de empresas. Tuvimos la oportunidad pero no logramos que fueran atendidos”.

Siempre según Fay, el concejal Gabriel D’Andrea le habría dicho “que ya tienen casi todo arreglado con una empresa de Buenos Aires así que por esa razón no los podían atender”.

Con respecto a este tema, el secretario general, Martín Beligni, señaló a Democracia que están “siempre dispuestos a recibir todo lo que traiga una solución al vecino”, pero remarca que “nadie acercó ninguna propuesta concreta”.