Nazareno Diotti: “Falta un barrio de viviendas populares”

El ex titular de la Anses y primer candidato a concejal por este nuevo espacio vecinalista adelantó en una entrevista con Democracia y TeleJunín que entablará una charla con el referente de Junín Bicentenario, al tiempo que reclamó empleo, seguridad y transporte.

¿Hubo algún acercamiento con Juan Manuel Sequeira tras la elección?

-Tengo una relación excelente con Juan Manuel, en su momento habíamos hablado de ir juntos, me parece que nos vamos a juntar a hablar, y ojalá que también nos dé una mano, porque él entiende el esfuerzo de armar un partido vecinalista. Por Un Nuevo Junín tiene seis meses, es la primera elección, y hemos podido pasar a octubre.

-¿Cree que es posible alcanzar un concejal?

-El objetivo es sumar la mayor cantidad de votos, ojalá podamos lograr ese piso de 5500 votos para obtener una banca.





-La agenda de Por Un Nuevo Junín está muy basada en temas locales, ¿por qué?

-Transporte, seguridad, empleo y vivienda son nuestros ejes de campaña y es lo que la gente nos pide cuando visitamos los barrios. Tenemos que acercar soluciones concretas a la gente, no solo desde las palabras, sino desde los hechos. El gobierno local se tendría que enfocar en gestionar barrios de viviendas populares, para aquellos vecinos que no califican para un crédito y quedaron afuera del Procrear. El último fue el Plan Federal, donde se construyeron 496 viviendas, mientras que hoy el déficit habitacional en Junín es de cinco mil viviendas. Y no solo el tema vivienda, sino también la generación de empleo, porque por cada vivienda que se construye se generan tres puestos de trabajo; si construimos 500 casas populares, estaríamos generando 1500 nuevos puestos de empleo genuino para Junín.