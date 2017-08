En tres semanas se asignaron más de 2000 préstamos de Argenta en Junín

CRÉDITOS FLEXIBLES

El programa de préstamos de Argenta, que comenzó a funcionar de manera ampliada el pasado 26 de julio ha tenido un alto impacto en todo el país, y también en nuestra ciudad, según lo afirmó a Democracia el titular de la UDAI Junín de Anses, Walter Petrecca.

Esta ampliación, que incluye ahora a jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), desde su inicio, a nivel nacional está registrando más de 370.000 créditos de los cuales el 70% corresponde a quienes poseen la AUH y el resto a pensionados.

En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, los créditos suman alrededor de 130.000 y en nuestra ciudad, según explica el titular de la unidad de atención “se viene trabajando de una forma bastante tenaz y estamos atendiendo nuestra máxima capacidad para lo que sería crédito. Atendemos alrededor de 150 turnos diarios con lo cual desde que arrancó estamos asignando más de 2.000 créditos. Esto según los promedios que nosotros tenemos, son cerca de 50 millones de pesos en estas últimas tres semanas, desde el inicio del programa en lo que es Junín y la zona”.

Accesible y dinámico

El trámite de obtención del crédito es flexible y accesible, según explica Petrecca.

Como el programa está destinado a beneficiarios del programa de AUH, - en este caso el préstamo se asigna por hijo registrado-, a quienes ya se encuentran recibiendo pensiones no contributivas o pensiones de adultos mayores, todo lo que los beneficiarios deben hacer es presentarse en la oficina de UDAI con su DNI para obtener un turno, previo a la concreción del préstamo. Asimismo, pueden contactarse al 130 o a través de la página web.

“Cuando el agente de atención y el beneficiario se ponen de acuerdo se imprime un contrato, un acuerdo firmado y dentro de las 48 horas y máximo de cinco días se está depositando el dinero en la cuenta, es decir en la caja de ahorro del beneficiario”, explica Petrecca. “Es un proceso dinámico y sencillo”.

Los turnos son relativamente rápidos y el titular de la UDAI asegura que la demora para la atención del beneficiario interesado en los nuevos préstamos se da entre los dos y cinco días luego de solicitado.

Una vez autorizado el crédito, el organismo deposita el 100% del mismo en la cuenta del beneficiario que cobra su haber jubilatorio. Algo que le da más libertad y flexibilidad a la hora de utilizar el recurso del crédito obtenido.

“De esta manera ya no hay una tarjeta, cada uno de los créditos Argenta que se sacan sean de jubilados o pensiones o asignaciones se deposita el 100% en la caja de ahorro que tiene asignada la persona para el cobro de su beneficio y luego puede disponer plenamente del 100% en efectivo”, indica Petrecca.

Esto quiere decir que no necesita estar ligado a ningún convenio con comercios y que simplemente se puede realizar la extracción a través de un cajero o bien el uso de la tarjeta de débito del beneficiario.

Montos y cuotas

Los créditos se encuentran nomenclados según el tipo de beneficios.

Para los beneficiarios de las AUH los préstamos pueden alcanzar hasta $ 3.000 por hijo, si se abona en 12 cuotas, lo que significaría una cuota de $ 286.

También se puede obtener hasta $ 5000, abonándose en 24 cuotas.

“El monto siempre es por hijo”, aclara Petrecca. “Si una madre tiene tres hijos, y lo paga en 24 cuotas, puede sacar $ 15.000”.

El interés que rige a todos estos créditos y en las distintas modalidades de pago está en el orden del 24% del TNA, lo que según Petrecca “lo convierte en uno muy bajo y muy bueno para lo que es el mercado de crédito del país”.

Para el caso de las PUAM (pensión universal para el adulto mayor), destinada a personas mayores de 65 años que nunca han tenido aportes, y las pensiones no contributivas, los montos posibles de préstamos son de $ 12.000, $ 20.000 o $ 30.000 dependiendo del plazo de pago a optar, que puede ser de 12, 24 ó 36 meses.

“Esto se establece así para que el beneficiario pueda tener cubierta su cuota mínima para vivir, es decir, la relación cuota e ingreso de cualquier préstamo que uno pueda sacar en una entidad financiera”, concluye.

Atención en Junín

Actualmente la oficina de la UDAI está trabajando en un horario ampliado, de 8 a 18, en Primera Junta 401, durante el mes de agosto y hasta los primeros días de septiembre.