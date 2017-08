Emotivo acto para conmemorar los 167 años de la inmortalidad del Libertador

17 DE AGOSTO

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, encabezó ayer el acto oficial en conmemoración del General José de San Martín, al cumplirse 167 años de su paso a la inmortalidad. En el acto estuvieron presentes autoridades civiles, políticas, religiosas, judiciales y educativas. Además de las banderas de ceremonia de jardines y escuelas de nuestra ciudad. También participó la banda militar Curupaytí del Grupo de Artillería 10.

El jefe comunal expresó: "Cuando uno recuerda un nuevo aniversario de la muerte del General San Martín en estas fechas, vienen a nuestra mente muchas imágenes. Quizás algunos de ustedes recuerden sus batallas, otros quizás sus frases más ilustres u otro tipo de anécdotas".

"Viendo su historia, hay algo que me llama mucho la atención y para mí es una inspiración. Para mí San Martín es eso, una inspiración. Su esfuerzo, su convicción, su lucha su tozudez, el entender que era la libertad y solamente la libertad y lo demás no importaba. Esa convicción tiene que ser nuestra inspiración para que día a día, en los tiempos que hoy nos tocan vivir, seamos verdaderamente protagonistas. Protagonistas, no de luchar por la libertad, porque ya la tenemos, pero sí para custodiarla, para cuidarla, para trabajar en favor de la democracia", remarcó.

También el funcionario hizo mención a la carta leída por la escritora local Beatriz Amutio: "Fue muy dura la carta que nos han leído recién y creo que nos tiene que llamar a la reflexión para que también nosotros, cada uno desde nuestro lugar, ocupar y ser un verdadero protagonista de esta patria, inculcando los valores de nuestro general, esas máximas tan importantes que todo padre debería dejarle a sus hijos".

Por último, el jefe comunal aseguró que "en esta fecha lo importante es reflexionar y pensar que todos podemos ser protagonistas, teniendo como estandarte, como meta y como ejemplo, a este libertador, a este padre de la patria, que para mí es una inspiración. Y espero que para cada uno de ustedes sea una inspiración y nos lleve a ser protagonistas de esta Argentina que hoy nos toca vivir. Cada uno desde su lugar, pero sin lugar a dudas ser protagonistas para que podamos ser lo que tenemos que ser porque, si no, no seremos nada".

Carta al General

Amutio tuvo a su cargo la lectura de una carta dirigida al General José de San Martín, donde remarcó "lo triste y desorientada que ha estado nuestra patria. Todo aquello que soñamos durante años al amparo de tus ideales que nos transmitió la escuela, señera de Sarmiento, allá en nuestra infancia, se ha quedado muy lejos, en una lejanía que mucho se parece a una pérdida irrevocable, para dejarnos únicamente la amarga nostalgia del paraíso perdido".

"Una Patria tan hermosa como la que nos legaste, ha ido perdiendo los resplandores con la que la revistiera tu genio y es como si todos aquellos impulsos libertarios que empujaron tu titánica gesta hubieran naufragado en un río en donde nos debatimos sin hacer pie, errando mil vicisitudes, sin encontrar el camino cierto que nos lleve a la cima que vos nos señalaste con la prístina brújula de tu ejemplo", agregó en otro párrafo.

Por último, la escritora llamó a "rescatar el legado de San Martín, para recomponer la dignidad y que inspire a nuestros gobernantes para demostrar todo de lo que somos capaces y no permitir que un iluminado venga a quitarnos todo lo que somos como patria".

Por la mañana

Vale mencionar que a las 8 de la mañana, se llevó a cabo el tradicional izamiento de la bandera nacional en la plaza 25 de Mayo, al pie del monumento al General José de San Martín, pero en esta oportunidad estuvo a cargo de un granadero que visitó la ciudad en el marco de conmemorarse el 167 aniversario de la muerte del libertador de la patria.