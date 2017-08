Juan Fiorini: “La gente eligió seguir por el camino del cambio”

CAMBIEMOS

¿Qué balance hace de las elecciones?

-Nuestro balance es positivo porque revalidamos lo que veníamos escuchando de los vecinos en cada barrio que recorríamos con el Intendente y el candidato a concejal Juan Tolosa y todo el equipo. Cada vez que íbamos a una vivienda la gente nos transmitía optimismo y esperanza y que era un camino difícil que veníamos recorriendo y todavía falta mucho por hacer. Ellos ven el cambio en Junín, la Provincia y el país, así que el balance es positivo y nos obliga a seguir por el mismo camino, terminar lo que estábamos empezando e iniciar muchos proyectos para Junín, ya que hay mucho por delante: algunos ya los concretamos y algunos están pronto a terminarse.

-Una de las principales críticas de la oposición en la campaña electoral fue la falta de transporte público.

-Lo dijo Pablo Petrecca en varias oportunidades. Si bien es un proyecto que todavía no pudimos concretar, nuestra intención es que este año haya transporte público, que es muy complejo después de muchos años de estar el servicio paralizado. Por otro lado, la complejidad del tránsito juninense, la falta de infraestructura y la cuestión financiera para que la gente haga un vuelco al colectivo, es lo que se puso en la mesa al inicio de nuestra gestión.

El ministerio de Transporte está trabajando en el proyecto y viene por buen camino ya que conseguimos que Junín sea la única ciudad del país que tenga un subsidio adicional. Vamos a comenzar también con la tarjeta SUBE, va haber beneficios para jubilados y eso es en cuanto a las finanzas que nos va a permitir sustentarlo. Tiene que haber una empresa que quiera invertir y obviamente les dimos prioridad a las locales, pero también tenemos propuestas a nivel país y de la Provincia. Lo importante del transporte público en Junín es que sea sustentable, que sirva y tenga una frecuencia óptima para que les sirva a los pasajeros y esto tiene que estar pensado para que sea sustentable en el tiempo.

Nosotros tenemos una dirección de Movilidad creada por el Intendente que no existía en la Municipalidad. El peatón es la prioridad para nosotros, por eso estamos pintando las sendas peatonales con los elementos que corresponden para que se vean de noche y tengan una altura como se debe, además de las bicisendas, que es uno de los proyectos que tenemos para este año también.

Hoy tenemos que enfocarnos en hacer las obras, afirmó Fiorini.

-¿Se imagina el transporte en manos de una empresa privada o del municipio?

-Hoy estamos apuntando a la unión de varias empresas, que es un modelo que existe en otras ciudades (una UTE), y funciona. Es el camino que ahora más puede funcionar y hay otras alternativas que hemos estudiado, pero la unión de varias empresas es la mejor opción porque son varios colectivos y líneas.

-¿Qué cree valoraron los votantes de Cambiemos en Junín?

-La gente eligió seguir por el camino del cambio en la forma de hacer política, en la capacidad de los gobernantes y el trabajo en equipo, en los valores, la honestidad y la transparencia, porque en algún momento el Intendente en campaña había prometido que iba a cumplir y lo viene haciendo. En Junín se consiguieron muchas cosas gracias a la gobernadora María Eugenia Vidal y al presidente Mauricio Macri, como la obra de desagüe pluvial norte y el saneamiento del basural que fuimos los primeros en hacerlo en la Provincia. Hoy en día hay viviendas en Junín que tienen compuertas adelante para que los días de lluvia no entre el agua, y todo eso va a desaparecer en la zona norte. Además tenemos la obra de la avenida de Circunvalación, del cuadrante noroeste, que afecta varios barrios, que fueron promesas que se fueron cumpliendo. Todos esos valores jugaron para que nos vaya bien en esta elección y seguir por el mismo camino.

-¿De cara a las legislativas de octubre, va haber algún cambio en la estrategia?

-Vamos a seguir por el mismo camino, sabiendo que aún no se logró todo lo que queríamos, pero que podemos lograrlo. Si seguimos por esa vía, nos hace ver que todo lo que venimos haciendo está bien y que lo que falta por hacer, como el transporte público, lo vamos a lograr. Hay proyectos que todavía no hicimos, otros que ya se terminaron y otros que están en marcha. Hoy estamos a punto de lanzar un pozo de agua en el barrio Eusebio Marcilla, porque en ese sector había olor en el agua, están las cloacas en La Celeste, el asfalto en barrio Capilla de Loreto. Ese va a ser el mismo camino para llegar a más personas, no solamente con estas obras sino también con las inversiones que hace el Estado en materia social, para que más familias puedan tener su trabajo y puedan hacer un emprendimiento.

-¿Cree que pueden ampliar la base de votantes?

-Sinceramente uno piensa en hacer para que se produzcan los resultados, como se hizo en esta elección, que es la herramienta para elegir a los nuevos concejales en Junín. Hoy tenemos que enfocarnos en hacer las obras, dar más servicios, atender mejor y modernizar el área que me corresponde a mí y es el momento de hacerlo, ya que nunca se hizo.

-A pesar del amplio triunfo en las urnas, casi un 60% votó a otras fuerzas, ¿qué lectura hace?

-Hay muchos análisis que se pueden hacer de los resultados y los vamos hacer. Nosotros sacamos la misma cantidad que en las generales de 2015 y esa es una primera lectura. Hay más amplitud de partidos políticos, pero hay una parte de la población que por alguna razón eligió otra fuerza. Creemos que haciendo más, vamos a llegar a más personas, cambiar las realidades y llevar soluciones.

-¿Qué escenario se viene en la Provincia, donde hubo una elección reñida?

-Creo que las visiones de cada fuerza política están planteadas. Cambiemos es una fuerza relativamente nueva, que busca solucionar los problemas de la gente, llevar un mensaje de optimismo, de que se pueden cambiar las cosas con un equipo detrás. Claramente está plasmada cuál es nuestra visión para la Provincia con una Gobernadora que está dando luchas importantes como el narcotráfico, la inseguridad, sabiendo que esa es la principal preocupación de los bonaerenses. Desde el otro lado, se va a plantear la visión negativa de que todo está mal y de que no se pueden solucionar los problemas, por lo que la gente tendrá que elegir si quiere que el cambio continúe nuevamente o si quiere volver al pasado con otro modelo de gobierno, que ya lo vimos. Tenemos varias instituciones provinciales en nuestra ciudad, como escuelas, comisarías y un hospital y sabemos cómo gobernaron durante doce años y cuál es la realidad que vamos a tener si volvemos para atrás. La gente tendrá que elegir entre lo que les estamos ofreciendo hoy y los otros partidos que ponen palos en las rueda.