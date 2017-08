El rector Tamarit recibe a la esposa de uno de los pilotos desaparecidos

EL MISTERIO DEL AVIÓN

El rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, recibirá hoy a la investigadora del Conicet y del CIBA Ángela Barbero, esposa de Matías Ronzano, uno de los pilotos de la avioneta desaparecida hace tres semanas cuando despegó del aeropuerto de San Fernando.

Según se informó desde esta casa de altos estudios, el encuentro será a las 10, en el edificio Mr. York, en Libertad y Primera Junta. “La intención del encuentro es brindar apoyo desde la institución a una investigadora de nuestra universidad”, expresó Tamarit.

La semana pasada, en una entrevista con Democracia, Barbero contó cómo atraviesa los días desde que su esposo y piloto del avión ya no está en su casa.



-¿Cómo fue el último día que vio a Matías?

-Matías voló el domingo, llegó a casa a la tardecita, jugamos con nuestra hija en la vereda, hicimos unos mandados, comimos y nos acostamos. El lunes 24 nos levantamos, pasamos a buscar a Emanuel y los llevé al aeroclub de Lincoln desde donde, más tarde, a la mañana, salieron para San Fernando. Mi último mensaje con él fue cerca de las 13.30, cuando me avisó que ya estaba en San Fernando y que el vuelo había estado de diez. Después de eso lo llamé, le envié mensajes de texto y Whatsapp pero ya no tuve respuesta. Al principio no me preocupé pero tipo seis ya sentía que era raro que no me respondiera. Cerca de las 21.30 me enteré de que no podían encontrar al avión.

¿Cómo son sus días desde que ocurrió esto?

-Muy difíciles. Tengo una beba de 10 meses a la que tengo que priorizar y abstraer de todo esto y también un corazón destrozado: no encuentran ni se sabe nada del amor de mi vida. Él salió a hacer un vuelo más y de un momento para otro no está y no tenemos ni una pista de lo que puede estar pasando. Uno nunca está preparado para este tipo de cosas, menos viviendo en una ciudad muy tranquila como Lincoln. Y me tengo que llenar de fuerzas para lucharla y esperarlo.

-¿Está al tanto de cómo se lleva a cabo la búsqueda?

-Se está trabajando en muchas hipótesis. La búsqueda en sí está más abocada a la teoría de un accidente pero también se busca según los datos que recibe el juzgado en lugares más específicos. En cuanto al detalle, cada día informan y hay un parte de las zonas en donde se está buscando y la cantidad de medios que usan para hacerlo. Depende el clima varía mucho la búsqueda aérea pero nos aseguran que por agua y tierra es siempre intensa.

-¿Qué piensa que pudo haber pasado?

-No lo sé. Sinceramente a esta altura no sé qué pensar. Confío mucho en Matías como piloto, en su profesionalismo y en su habilidad de adaptarse a lo que le toca, como lo hizo toda su vida. Trato de tener mi cabeza en positivo y obviamente mi corazón, con la fe de que esté bien y que todos puedan regresar con su familia.

-¿Cómo imagina sus días de ahora en adelante?

-No imagino. Intento vivir minuto a minuto. Lo único que visualizo es el momento en que me reencuentro con Matías en un abrazo profundo y lucho cada segundo para que así sea.