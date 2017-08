Incentivan a los jóvenes a terminar sus estudios y formarse para el mundo laboral

TRÁILER EMPLEO JOVEN EN JUNÍN

Un tráiler del ministerio de Trabajo de la Nación se encuentra en nuestra ciudad para dar a conocer los programas y herramientas que se ofrecen desde el Estado para que los jóvenes terminen sus estudios y cuenten con herramientas para enfrentar el mercado laboral. El intendente Pablo Petrecca, junto a parte de su equipo, visitó el móvil que estará instalado en la plaza 25 de Mayo hasta el próximo viernes.

En ese marco, el jefe comunal afirmó que "este camión lo que hace es visibilizar aún más el trabajo que ya venimos realizando desde el primer día de nuestra gestión a través de la subsecretaria de producción y empleo. Hoy hay una presencia muy fuerte del Estado, en sus tres niveles, para acompañar y ayudar a todas aquellos chicos que hoy no están insertos en el mercado laboral o no terminaron sus estudios, a través de distintos programas y herramientas que hoy están a disposición".

"Dichos programas van desde ayudas económicas para los chicos que están terminando sus estudios secundarios, algo que nos interesa mucho, y programas que consisten en incentivar al empresario, desde lo impositivo, para que incorporen en sus planteles a los jóvenes. Hay otros que promueven las pasantías y las capacitaciones para que los chicos puedan contar en sus currículum con experiencias previas a la hora de querer acceder a un puesto de trabajo", agregó.

Por último, afirmó que, desde su gestión, se trabaja "todos los días en generar más y mejores empleos, acompañar a los jóvenes que deben enfrentarse al mercado laboral y a los empresarios para que sigan sumando personal a sus empresas, haciéndolo en conjunto, los tres niveles del Estado y las distintas áreas del municipio".

El funcionario remarcó que lo que se busca es "inculcar en los jóvenes, primero la cultura del trabajo y segundo, lo importante que es la capacitación permanente y de esta forma tener más oportunidades laborales. Ese es nuestro eje de trabajo".

Registro de datos

La contadora Clara Masino, directora de empleo municipal, explicó, en relación a la presencia del móvil nacional en nuestra ciudad, que "lo que hacemos en este tráiler es una registro de datos para todas personas de entre 18 y 24 años para que puedan incorporarse al mercado laboral a través de los distintos programas que manejamos desde el Ministerio de Trabajo de Nación".

"A través de incorporarnos con las empresas, buscamos realizar entrenamientos para el trabajo y con el programa ‘Empalme’, que estaremos lanzando muy pronto, impulsar a las personas para que, los que no tengan el primario o secundario terminado, lo terminen y orientarlos en el mundo del trabajo, con la confección del currículum y la preparación para enfrentar una entrevista de trabajo", agregó.

También informó que "este tráiler estará hasta el viernes en nuestra ciudad, el miércoles, de 8 a 18 horas, el jueves de 8 a 15 y el viernes volvemos a estar hasta las 18 y a partir de las 13 se dictará una capacitación en este lugar sobre cómo presentarse ante una oferta laboral".

Testimonios

Enzo, de 18 años, contó: "me enteré ayer de este camión y decidí venir para saber qué posibilidades hay para mí que no estudio y no trabajo. Aquí me tomaron los datos, me citaron para una reunión y avanzar en terminar de estudiar y conseguir un trabajo. Me voy contento y con muchas expectativas".

Lucas, joven de 19 años que también se acercó hasta el móvil del Ministerio de Trabajo de Nación, dijo que "vine porque mi mamá me dijo de este camión y ver qué posibilidades de retomar mis estudios en la universidad; tengo además que conseguir un trabajo relacionado a lo que voy a estudiar. Me voy satisfecho por toda la información que recibí".

Por último, Gabriel, sostuvo que se enteró de la presencia de este camión, "y como estoy buscando trabajo decidí venir. Tengo 20 años, vivo solo y quiero estar preparado para conseguir un buen trabajo. Me voy contento y con muchas expectativas ya que supe que hay muchos programas y herramientas que puedo aprovechar".